الألبسة والأسمدة تتصدر الصادرات الأردنية

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA)) ساو باولو – وفقاً للبيانات الدورية الصادرة عن دائرة الإحصاء التي أعادت نشرها وكالة الأنباء الأردنية بترا، فقد شهدت الصادرات العامة للأسمدة الأردنية نمواً بنسبة 82.6% في شهر كانون الثاني / يناير من هذا العام بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. وقد أظهر التقرير الشهري للتجارة الخارجية كذلك ارتفاعاً في المبيعات الخارجية للألبسة والإكسسوارات والمستحضرات الصيدلانية. في الصورة أعلاه سفينة شحن ترسو بالقرب من ميناء العقبة في الأردن.

وقد أفادت وكالة الأنباء الأردنية – بترا أن الصادرات الأردنية قد سجلت بشكل عام ارتفاعاً بنسبة 1.2% في شهر يناير بالمقارنة على أساسا سنوي، من 586 مليون دينار أردني في يناير 2023 (أي ما يساوي 826.6 مليون دولار أمريكي تقريباً) إلى 593 مليون دينار أردني في يناير 2024 (أي ما يساوي 836.5 مليون دولار تقريباً)، كما بلغ إجمالي مبيعات الأسمدة 42 مليون دينار أردني (59.2 مليون دولار). حيث تم تصدير ما قيمته 23 مليون دينار أردني (32.45 مليون دولار) في كانون الثاني / يناير من العام الماضي.

على الرغم من هذا النمو في الصادرات إلا أن هناك أصناف من الأسمدة التي شهدت انخفاضاً في الصادرات. هذا ما شهده البوتاسيوم الذي انخفضت مبيعاته من 48 مليون دينار أردني (67.7 مليون دولار) في شهر يناير من العام 2023 إلى 44 مليون دينار أردني (62 مليون دولار) في شهر يناير من هذا العام، والأمر سيان بالنسبة للفوسفات الذي انخفضت صادراته من 54 مليون دينار أردني (76 مليون دولار) إلى 42 مليون دينار أردني (59.2 مليون دولار) بنفس المقارنة. كما انخفضت صادرات المجوهرات إلى 55 مليون دينار (77.6 مليون دولار) في شهر يناير من العام 2024 مقابل 70 مليون دينار (98 مليون دولار ).

أما المنتجات الأخرى التي شهدت ارتفاعاً في الصادرات فكانت الألبسة والإكسسوارات، والتي بلغ إجمالي مبيعاتها 132 مليون دينار أردني (186.2 مليون دولار) حيث حققت ارتفاعاً بنسبة 21.2%، والمستحضرات الصيدلانية كذلك التي حققت ارتفاعاً بنسبة 8.8% بالمقارنة بين شهري يناير 2024 ويناير 2023.

©Leila Gorchev/AFP

