الألبسة والأسمدة تتصدر الصادرات الأردنية

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA)) ساو باولو – وفقاً للبيانات الدورية الصادرة عن دائرة الإحصاء التي أعادت نشرها وكالة الأنباء الأردنية بترا، فقد شهدت الصادرات العامة للأسمدة الأردنية نمواً بنسبة 82.6% في شهر كانون الثاني / يناير من هذا العام بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. وقد أظهر التقرير الشهري للتجارة الخارجية كذلك ارتفاعاً في المبيعات الخارجية للألبسة والإكسسوارات والمستحضرات الصيدلانية. في الصورة أعلاه سفينة شحن ترسو بالقرب من ميناء العقبة في الأردن.

وقد أفادت وكالة الأنباء الأردنية – بترا أن الصادرات الأردنية قد سجلت بشكل عام ارتفاعاً بنسبة 1.2% في شهر يناير بالمقارنة على أساسا سنوي، من 586 مليون دينار أردني في يناير 2023 (أي ما يساوي 826.6 مليون دولار أمريكي تقريباً) إلى 593 مليون دينار أردني في يناير 2024 (أي ما يساوي 836.5 مليون دولار تقريباً)، كما بلغ إجمالي مبيعات الأسمدة 42 مليون دينار أردني (59.2 مليون دولار). حيث تم تصدير ما قيمته 23 مليون دينار أردني (32.45 مليون دولار) في كانون الثاني / يناير من العام الماضي.

على الرغم من هذا النمو في الصادرات إلا أن هناك أصناف من الأسمدة التي شهدت انخفاضاً في الصادرات. هذا ما شهده البوتاسيوم الذي انخفضت مبيعاته من 48 مليون دينار أردني (67.7 مليون دولار) في شهر يناير من العام 2023 إلى 44 مليون دينار أردني (62 مليون دولار) في شهر يناير من هذا العام، والأمر سيان بالنسبة للفوسفات الذي انخفضت صادراته من 54 مليون دينار أردني (76 مليون دولار) إلى 42 مليون دينار أردني (59.2 مليون دولار) بنفس المقارنة. كما انخفضت صادرات المجوهرات إلى 55 مليون دينار (77.6 مليون دولار) في شهر يناير من العام 2024 مقابل 70 مليون دينار (98 مليون دولار ).

أما المنتجات الأخرى التي شهدت ارتفاعاً في الصادرات فكانت الألبسة والإكسسوارات، والتي بلغ إجمالي مبيعاتها 132 مليون دينار أردني (186.2 مليون دولار) حيث حققت ارتفاعاً بنسبة 21.2%، والمستحضرات الصيدلانية كذلك التي حققت ارتفاعاً بنسبة 8.8% بالمقارنة بين شهري يناير 2024 ويناير 2023.

©Leila Gorchev/AFP

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