Siilhalal تصادق على صادرات الحلال إلى ماليزيا

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA)) ساو باولو – وفقاً لبيان نشرته SIILHalal، فقد تمكن SIILHalal البرازيلية لتصديق الحلال من الحصول على تأهيل يمكنها من التصديق على منتجات الحلال التي سيتم تصديرها إلى ماليزيا. حيث أصبحت جهازاً لتصديق الحلال في البرازيل معترف به من قبل إدارة التنمية الاسلامية الماليزية (Jakim).

SIILHalal ستتمكن التي تتخذ من سانتا كاتارينا مقراً لها من القيام بإجراءات تصديق الحلال على المنتجات المصنعة في البرازيل مثل الأغذية والمشروبات والمواد الخام ومستحضرات التجميل والعناية الشخصية، التي سيتم تصديرها إلى ماليزيا. ووفقاً للمذكرة الصادرة عن Jakim ، فإن اعتماد SIILHalal سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من هذا الشهر.

إن ختم أو تصديق الحلال يصادق ويشهد بأن المنتج قد تم انتاجه وفقاً لمتطلبات الشريعة الاسلامية. من خلال هذا التخويل أو التأهيل إلى ماليزيا، ستقوم SIILHalal بضمان أن المنتجات التي ستصادق عليها بختم الحلال بقصد التصدير إلى السوق الماليزية مطابقة لكل شروط السلطات المختصة في البلاد.

وأكد شيبون درويش الرئيس التنفيذي لـ SIILHalal في بيان صحفي بأن هذا الانجاز سيعود بالفائدة على الشركات البرازيلية. وأفاد درويش قائلاً:“إن ماليزيا تحتل المرتبة الأولى للعام التاسع على التوالي في قائمة الـ 81 دولة ومنطقة اللواتي يشكلن المؤشر الاقتصادي الاسلامي العالمي، وهي سوق تحتوي على أكثر من 20 مليون مستهلك للمنتجات الحلال، أي ما يقارب 60% من عدد سكانها”.

©Mohd Rasfan/AFP

