Siilhalal تصادق على صادرات الحلال إلى ماليزيا

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA)) ساو باولو – وفقاً لبيان نشرته SIILHalal، فقد تمكن SIILHalal البرازيلية لتصديق الحلال من الحصول على تأهيل يمكنها من التصديق على منتجات الحلال التي سيتم تصديرها إلى ماليزيا. حيث أصبحت جهازاً لتصديق الحلال في البرازيل معترف به من قبل إدارة التنمية الاسلامية الماليزية (Jakim).

SIILHalal ستتمكن التي تتخذ من سانتا كاتارينا مقراً لها من القيام بإجراءات تصديق الحلال على المنتجات المصنعة في البرازيل مثل الأغذية والمشروبات والمواد الخام ومستحضرات التجميل والعناية الشخصية، التي سيتم تصديرها إلى ماليزيا. ووفقاً للمذكرة الصادرة عن Jakim ، فإن اعتماد SIILHalal سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من هذا الشهر.

إن ختم أو تصديق الحلال يصادق ويشهد بأن المنتج قد تم انتاجه وفقاً لمتطلبات الشريعة الاسلامية. من خلال هذا التخويل أو التأهيل إلى ماليزيا، ستقوم SIILHalal بضمان أن المنتجات التي ستصادق عليها بختم الحلال بقصد التصدير إلى السوق الماليزية مطابقة لكل شروط السلطات المختصة في البلاد.

وأكد شيبون درويش الرئيس التنفيذي لـ SIILHalal في بيان صحفي بأن هذا الانجاز سيعود بالفائدة على الشركات البرازيلية. وأفاد درويش قائلاً:“إن ماليزيا تحتل المرتبة الأولى للعام التاسع على التوالي في قائمة الـ 81 دولة ومنطقة اللواتي يشكلن المؤشر الاقتصادي الاسلامي العالمي، وهي سوق تحتوي على أكثر من 20 مليون مستهلك للمنتجات الحلال، أي ما يقارب 60% من عدد سكانها”.

©Mohd Rasfan/AFP

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