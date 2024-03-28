120 ألفا يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى

(MENAFN
- Palestine News Network ) القدس /PNN / أدى آلاف المواطنين صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى المبارك، رغم قيود وتضييقات الاحتلال الإسرائيلي، عشية الجمعة الثالثة من شهر رمضان الفضيل.
وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن 120 ألف مواطن أدوا صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى ومصلياته المسقوفة.
وانتشرت قوات الاحتلال الإسرائيلي عند باب الأسباط، ونصبت السواتر الحديدية تزامنا مع توافد المصلين للأقصى، واستدعت فرقة الخيالة في محيط منطقة باب العامود في البلدة القديمة بالقدس المحتلة.
وأدى بعض المبعدين عن المسجد الأقصى الصلاة في طريق المجاهدين قرب باب الأسباط، في البلدة القديمة.
يذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تفرض إجراءات عسكرية مشددة على الحواجز المحيطة بمدينة القدس، وفي محيط البلدة القديمة. وتشترط سلطات الاحتلال على الفلسطينيين، استصدار تصاريح خاصة للعبور من حواجزها العسكرية المحيطة في المدينة المقدسة والوصول إلى المسجد الأقصى المبارك.
وتحول قيود الاحتلال دون وصول الآلاف من المواطنين من محافظات الضفة الغربية إلى مدينة القدس لأداء الصلوات في المسجد الأقصى المبارك خلال الشهر الفضيل، كما تحاول إعاقة وصول الفلسطينيين من مناطق الـ48 ومن مدينة القدس المحتلة إلى المسجد، عبر نشر الحواجز العسكرية.
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