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في أولى ليالي الاعتكاف بالاقصى: الاحتلال يعتدي على المصلين ويطردهم من الساحات

3/28/2024 10:08:19 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس /PNN /
اعتدت قوات الاحتلال الاسرائيلي الليلة على المعتكفين في باحان المسجد الاقصى في اولى ليالي الاعتكاف في العشر الاواخر من رمضان.

وافاد شهود عيان ان قوات الاحتلال طردت المعتكفين من الساحات وابقت على اولئك الموجودين داخل المصليات المسقوفة.

وقال شهود عيان، ان قوات الاحتلال اعتدت ايضا على النساء بالضرب أثناء طرد المعتكفين من رحاب المسجد الأقصى المبارك.

واكد مدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني، فتح باب الاعتكاف حتى نهاية شهر رمضان الفضيل، ويحدد موعد صلاة قيام الليل، والتي ستؤدى جماعة ابتداءً من هذه الليلة في تمام الساعة 1:30 بعد منتصف الليل.

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