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مستعمرون يحرقون بسطات خضار في الأغوار الشمالية

3/28/2024 10:08:19 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) الأغوار /PNN /
أشعل مستعمرون، اليلة، النار في عدة بسطات للخضار قرب قريتي عين البيضا ويردلة، بالأغوار الشمالية.

وقال الناشط الحقوقي عارف دراغمة، إن المستعمرين أشعلوا النار في عدة بسطات للخضار والفواكه منصوبة على مقربة من الشارع الرئيسي (خط ٩٠)، ودمروا ما فيها.

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