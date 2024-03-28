مستعمرون يحرقون بسطات خضار في الأغوار الشمالية

مستعمرون يحرقون بسطات خضار في الأغوار الشمالية
التاريخ
3/28/2024 10:08:19 PM
(MENAFN
- Palestine News Network ) الأغوار /PNN /
أشعل مستعمرون، اليلة، النار في عدة بسطات للخضار قرب قريتي عين البيضا ويردلة، بالأغوار الشمالية.
وقال الناشط الحقوقي عارف دراغمة، إن المستعمرين أشعلوا النار في عدة بسطات للخضار والفواكه منصوبة على مقربة من الشارع الرئيسي (خط ٩٠)، ودمروا ما فيها.
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