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حماس: الاحتلال مستمر في حرب الإبادة رغم قرارات محكمة العدل

3/28/2024 9:06:10 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ان أمر محكمة العدل الدولية بشأن إدخال المساعدات إلى غزة يجب أن يترافق مع آلية تنفيذية يفرضها المجتمع الدولي.
واعتبرت الحركة في بيان لها انه رغم القرارات السابقة لمحكمة العدل الدولية فإن حكومة الاحتلال لا تزال مستمرة في حرب الإبادة الوحشية ضد شعبنا.

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