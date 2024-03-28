حماس: الاحتلال مستمر في حرب الإبادة رغم قرارات محكمة العدل

حماس: الاحتلال مستمر في حرب الإبادة رغم قرارات محكمة العدل
التاريخ
3/28/2024 9:06:10 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ان أمر محكمة العدل الدولية بشأن إدخال المساعدات إلى غزة يجب أن يترافق مع آلية تنفيذية يفرضها المجتمع الدولي.
واعتبرت الحركة في بيان لها انه رغم القرارات السابقة لمحكمة العدل الدولية فإن حكومة الاحتلال لا تزال مستمرة في حرب الإبادة الوحشية ضد شعبنا.
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