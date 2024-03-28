القسام: تفجير منزل في قوة صهيونية وإيقاعها بين قتيل وجريح

القسام: تفجير منزل في قوة صهيونية وإيقاعها بين قتيل وجريح
التاريخ
3/28/2024 9:06:09 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت كتائب القسام ، أن مجاهديها بعد عودتهم من خطوط القتال أكدوا تفجير منزل تم تفخيخه مسبقاً في قوة صهيونية راجلة، وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح.
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