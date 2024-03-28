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أحمد بن سعيد: «طيران الإمارات» تعزز نمو حركة المسافرين والبضائع والاستثمارات مع أستراليا

3/28/2024 8:00:28 PM
(MENAFN- Al-Bayan) أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، الرئيس الأعلى، الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، أن خدمات ((طيران الإمارات)) بين دولة الإمارات وأستراليا أسهمت في نمو حركة الأشخاص والبضائع والاستثمارات والأفكار بين البلدين. وقال سموه في تغريدة عبر حسابه الرسمي على منصة ((X)): ((بحثنا خلال لقائنا مع رضوان جودت، سفير أستراليا لدى الدولة سبل تعزيز الشراكة القائمة بين بلدينا، لقد أطلقت طيران الإمارات خدمات جوية مباشرة من دولة الإمارات إلى أستراليا منذ نحو ثلاثة عقود، ما أنشأ رابط نقل جوي حيوي سهّل استمرار النمو في حركة الأشخاص والبضائع والاستثمارات والأفكار)). وأضاف سموه: ((نحن نتطلع إلى تعميق العلاقات وتعزيز المبادلات التجارية والسياحية مع أستراليا)). رحلات أسبوعية يذكر أن ((طيران الإمارات)) تخدم أستراليا بـ63 رحلة أسبوعياً، إلى بريسبن وبيرث وسيدني وملبورن، بطائرات A380 وبوينج 777، وتنقل 56 ألف مسافر في الأسبوع من وإلى هذه المدن الرئيسية الأربع.وأعلنت الناقلة مؤخراً، مضاعفة مقاعد الدرجة السياحية الممتازة على رحلاتها إلى ملبورن. كما تعمل رحلتا ((طيران الإمارات)) اليوميتان إلى سيدني بطائرات A380 بتوزيع الدرجات الأربع أيضاً. وكشفت ((طيران الإمارات)) في بداية العام الجاري، عن اعتزامها تكثيف عملياتها في أستراليا من خلال خدمة رحلتها اليومية الثانية بين دبي وبريسبن ((إي كيه 430/ 431)) بالطائرة الايرباص العملاقة A380 من أول أكتوبر المقبل، وكذلك استئناف تشغيل الرحلة اليومية الثانية بين دبي وبيرث بطائرة بوينج 777-300ER وذلك اعتباراً من 1 ديسمبر المقبل.

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