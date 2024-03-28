مساعدات إنسانية ترفع المعاناة عن الإنسان في أرجاء العالم

تسعى مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، عبر محور المساعدات الإنسانية والإغاثية، إلى ترجمة الرؤية الأساسية للمؤسسة الرامية إلى مأسسة العمل الإنساني للارتقاء بواقع المجتمعات، وتسخير كل الموارد والإمكانات المتاحة لرفع المعاناة عن الإنسان في كل أرجاء العالم، وإحداث تغيير شامل مستدام لتحقيق الرفاه العام والاستقرار.

واستفاد من برامج ومبادرات هذا المحور نحو 34.4 مليون شخص حول العالم خلال 2023، بزيادة 4.2 ملايين مستفيد عن 2022، ووصل إجمالي حجم إنفاق المبادرات والبرامج والمشاريع ضمن هذا المحور ما يقارب 1.1 مليار درهم، بزيادة 190 مليون درهم عن العام 2022. ونفذت المؤسسة العديد من المبادرات والبرامج والحملات الإنسانية والتنموية والمجتمعية المستدامة خلال العام 2023، بالتعاون مع المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية والأممية.وضمن هذا المحور، أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في 19 مارس 2023، حملة ((وقف المليار وجبة))، التي تستهدف إعادة إحياء الوقف كأداة تنموية للمجتمعات. ويعكس إطلاق حملة ((وقف المليار وجبة))، أكبر صندوق وقفي مستدام لإطعام الطعام، بهدف توفير شبكة أمان غذائي للفئات الأكثر حاجة حول العالم، رؤية إماراتية بعيدة المدى للعمل الخيري والإغاثي.ونجحت الحملة، المنضوية تحت مظلة مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، في جمع حصيلة قياسية بلغت 1.075 مليار درهم من 180 ألف مساهم. وجاءت المساهمة الشخصية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بأصول عقارية ومبالغ نقدية قيمتها 250 مليون درهم، تجسيداً لنموذج القيادة الملهمة وتمثيلاً لأجمل صور التشارك في العطاء بين القيادة والشعب في دولة الإمارات من أجل التضامن مع الإنسان والمجتمعات المحتاجة. وكجزء من الحراك الإنساني الشامل الذي شهدته دولة الإمارات لإغاثة المتضررين من الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا في فبراير 2023، دعمت مؤسسة مبادرات محمد بن راشد العالمية حملة ((جسور الخير))، التي نظمتها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، بالتعاون مع وزارات ومؤسسات خيرية وإنسانية في الدولة. وحشدت في 13 مارس 2023، أكثر من 2.000 متطوع، نجحوا في تجهيز وتغليف 15 ألف طرد غذائي لمساندة المتضررين في البلدين.وفي 2 مايو 2023، وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بتوفير مساعدات إنسانية عاجلة للنازحين السودانيين والذين اضطرتهم ظروف النزاعات في بلدهم إلى مغادرة منازلهم. وتم توفير الدعم من مواد غذائية ومستلزمات طبية وخيم من قبل مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للفئات الأكثر تضرراً.كما أعلنت مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، في أكتوبر 2023، وبتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عن تقديم مساعدات عاجلة بقيمة 50 مليون درهم إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وذلك في ضوء التحديات الإنسانية الصعبة التي يواجهها.واحتفلت المدينة العالمية للخدمات الإنسانية، في العام 2023، بمرور عقدين على إطلاقها، شهدا سجلاً حافلاً بالعطاء والدعم الاستباقي للعمل الإنساني العالمي. وخلال العام 2023، تجاوز إجمالي المعونات الإنسانية والإغاثية التي تم نقلها وتوزيعها بدعم من المدينة العالمية للخدمات الإنسانية، المنضوية تحت مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، 746 طناً مترياً، استفاد منها أكثر من 1.5 مليون شخص.وإثر الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا، سارعت المدينة العالمية للخدمات الإنسانية، في الفترة ما بين فبراير ومارس 2023، في إرسال 67 شحنة مساعدات بقيمة إجمالية بلغت نحو 47.8 مليون درهم (13 مليون دولار). ونسّقت المدينة جسرين جويين سيرت فيها 13 عملية نقل جوي من خلال صندوق الأثر الإنساني العالمي الخاص بها، وبالشراكة مع ((طيران الإمارات))، وأرسلت أكثر من 300 طن متري من مخزون المساعدات للمنظمات الدولية. وفي أعقاب إعصار دانيال الذي ضرب ليبيا وتسبب في دمارٍ هائل وشرّد الآلاف، قامت المدينة، بالتعاون مع مختلف أعضائها، بتسيير جسر جوي طارئ لنقل المواد الإغاثية في سبتمبر 2023، الذي أسهم في الحد من معاناة المتضررين بتقديم مواد إغاثية أساسية بلغت أكثر من 200 طن متري، حملتها ثلاث شحنات جوية من دبي إلى بنغازي.وواصلت مؤسسة محمد بن راشد للأعمال الخيرية والإنسانية، خلال 2023، عملها الدؤوب في تنفيذ المبادرات الإنسانية في مجالات الإغاثة والصحة والتعليم والتمكين واستفاد منها أكثر 2.6 مليون شخص حول العالم. وفي 2023، واصلت المؤسسة دعمها للقطاع الطبي في المجتمعات الأقل حظاً، حيث تم بناء 3 مستشفيات منها مستشفى في الفلبين ومستشفيَين في طاجيكستان، بتكلفة تزيد على 2.5 مليون درهم، وسيستفيد منها 5.789 شخصاً. وقامت المؤسسة ببناء مجمع سكني خيري متكامل لـ500 أسرة في قيرغيزستان، ومسكنَين آخرَين في طاجيكستان. بدوره، عمل بنك الإمارات للطعام، على توفير الدعم الغذائي للمحتاجين من خلال مبادرة ((ثلاثة ملايين وجبة))، التي استهدفت إدارة فائض الطعام والحد من هدره خلال شهر رمضان 2023، وإيصاله لأكبر عدد من الأفراد. وفي 2023، تمكن بنك الإمارات للطعام، من إيصال قرابة 293 طناً من الأغذية إلى الهلال الأحمر الإماراتي كحملات إغاثة إلى تركيا وسوريا بعد الزلزال المدمر، و54 طناً لإغاثة ليبيا في أعقاب الفيضانات، فضلاً عن 60 طناً ضمن حملة ((تراحم من أجل غزة)). وعملت مؤسسة سقيا الإمارات، تحت مظلة مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، في العام 2023، على 58 مشروعاً متنوعاً لتوفير مياه شرب نظيفة في 6 دول واستفاد منها نحو 195 ألف شخص.

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