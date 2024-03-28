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حمدان بن زايد: محطة مهمة في مسيرة الإمارات الإنسانية

3/28/2024 8:00:27 PM
(MENAFN- Al-Bayan) أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أن يوم زايد للعمل الإنساني، يمثل محطة مهمة في مسيرة الإمارات الإنسانية والتنموية، ومناسبة لاستلهام العبر والدروس من الإرث الغني الذي تركه المغفور له بإذن الله، الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في مجالات البذل والعطاء. وقال سموه: إذا كنا قد فقدنا نصير الإنسانية وملاذها، ومؤسس صرح الإمارات الخيري، المغفور له الوالد، فإننا نجدد في هذا اليوم من الشهر الفضيل، العهد والولاء، في ذكرى رحيله، على السير قدماً في هذا الطريق، الذي مهده المغفور له بالكثير من المواقف الإنسانية النبيلة والمبادرات الخلاقة، وعلى ذات النهج تمضي الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لتعزيز رسالتها الإنسانية، وتحمل مسؤوليتها في تخفيف وطأة المعاناة البشرية. وأكد سموه أن الإمارات لن تحيد عن نهجها وأسلوبها المتميز والمتفرد في تعزيز أوجه العمل الخيري والإنساني، والذي حققت عبره نقلة نوعية وطفرة كبيرة في تحسين مجالات العون الإغاثي، والانتقال به من مجرد مساعدات آنية في أوقات الأزمات والكوارث، إلى مشاريع تنموية.

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