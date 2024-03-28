عمار النعيمي: الشيخ زايد أرسى مفهوم الخير في الإمارات

قال سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، إن يوم زايد للعمل الإنساني يمثل ذكرى عزيزة علينا جميعاً لاستذكار مآثر المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في ميادين البذل والعطاء وإغاثة المحتاجين، والتخفيف عنهم، وإنقاذ المضطرين واستمرار لدور الإمارات الملهم للإنسانية جمعاء في فعل الخير.

وأكد سموه، أن يوم زايد للعمل الإنساني يرسخ ثقافة العمل الخيري والإنساني والتطوعي ويعزز فكر ورؤية وحكمة وعطاء زايد الخير وإرثه الإنساني والحضاري في التسامح والرحمة، وسارت على ذات النهج قيادتنا الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه الحكام.

وأضاف سمو ولي عهد عجمان، أن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان، طيب الله ثراه، أرسى مفهوم الخير في الإمارات، ورسخه بقوة وخلق مجتمعا قوياً متماسكاً، تسوده المحبة والوئام والترابط، وشجعه على عمل الخير في مختلف الميادين، والتنافس في البذل والعطاء، وجعل لعمل الخير أهمية عظيمة، وميادين واسعة يمكن التنافس فيها بروح الابتكار والإبداع.

من جهة أخرى، وتزامناً مع يوم زايد للعمل الإنساني شهدت إمارة عجمان، برعاية سموه، مساء أمس، أطول مائدة إفطار جماعي.

كما كرّم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، الدكتور خالد عبدالوهاب الخاجة، الأمين العام لهيئة الأعمال الخيرية العالمية، نظراً لدور الهيئة المجتمعي البارز ورعايتها كراعٍ رئيسي لفعاليات ((رمضان عجمان تقوى وإيمان)) في دورته الثامنة عشرة.

وقال خالد الخاجة: ((لقد أصبحت فعاليات ((رمضان عجمان تقوى وإيمان)) علامة فارقة تتميز بها إمارتنا الغالية في شهر رمضان المبارك، وتتشرف هيئة الأعمال الخيرية العالمية في كل عام بتقديم رعاية حصرية للمحاضرات الدينية في المساجد ودعم مشروع سقيا الماء في المساجد، وتقديم مكافآت معلمي ومحفظي القرآن، بهدف نشر الوعي وتعزيز المعرفة بالدين الإسلامي، خصوصاً أن هذه المحاضرات تنظم بلغات عدة: كالعربية والإنجليزية والأوردو، والبنغالية والملبارية، ما يتيح فرصة الاستفادة لعدد كبير من الجنسيات)).

وأكد الخاجة أن هيئة الأعمال الخيرية العالمية مستمرة في تحقيق أهدافها خلال الشهر الفضيل، ومنها تقديم الدعم للمؤسسات المحلية ومساعدة الأسر المتعففة داخل الدولة، إضافة إلى تنفيذ عشرات المشاريع خارج الدولة، ومنها إفطار الصائمين وتوزيع الطرود الغذائية وبناء المساجد وحفر الآبار وبناء المراكز الصحية وكفالة الأيتام، وغيرها.

عمار النعيمي: الشيخ زايد أرسى مفهوم الخير في الإمارات

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز