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حمدان بن محمد يكرم المساهمين والشركاء في حملة «وقف الأم»

3/28/2024 8:00:27 PM
(MENAFN- Al-Bayan) كرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، خلال حفل خاص أقيم أمس في ((دبي أوبرا))، كبار المساهمين بميدالية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للعمل الخيري، وتمنح كأرفع تكريم وتقدير لرواد العمل الإنساني. وللمساهمات الجليلة في العمل الخيري، ولكل من يقوم بدور فعال وكبير في مد يد العون والمساهمة في دعم توفير فرص مستدامة لتحسين جودة الحياة. وتقديراً لعطائهم السخي ومساهماتهم الجليلة في إثراء العمل الخيري والإنساني، قلّدَ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، كلاً من: عبد الرحيم محمد بالغزوز الزرعوني، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة شركات الزرعوني، ومرويس عزيزي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة عزيزي للتطوير العقاري، وبي إن سي مينون، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة شوبا العقارية، وناريش باوناني، مؤسس ورئيس مجموعة ويست زون، بميدالية محمد بن راشد آل مكتوم للعمل الخيري. وساهم كبار المتبرعين المكرمين بالميدالية، في دعم حملة ((وقف الأم))، حيث قدمت شركة عزيزي للتطوير العقاري، تبرعاً بمبلغ 600 مليون درهم لإنشاء مجمع تعليمي وقفي، لدعم الحملة، وقدمت مجموعة شوبا العقارية تبرعاً للحملة بقيمة 400 مليون درهم، من خلال بناء وتطوير مبنى جامعي في إمارة دبي، وساهمت مجموعة ويست زون بتبرع يبلغ 130 مليون درهم، من خلال برج وقفي سيتم إنشاؤه لدعم أهداف الحملة. كما كرم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، عدداً من كبار المساهمين في حملة ((وقف الأم))، وشركاء الحملة، ممن ساهموا بدور فاعل في تحقيق أهدافها الإنسانية، وهم: معالي عبد الله البسطي رئيس مجلس أمناء مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية. ومعالي الفريق ضاحي خلفان تميم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة سعيد أحمد لوتاه الخيرية، ومعالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات، ومعالي سعيد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وسلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة موانئ دبي العالمية. واللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، قائد عام شرطة أبوظبي، والدكتور مهدي الفردان، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الفردان، والمهندس يحيى سعيد لوتاه، نائب رئيس مجلس الأمناء في مؤسسة سعيد أحمد لوتاه الخيرية، وهدى الرستماني، عضو مجلس إدارة والمدير التنفيذي لمجموعة عبد الواحد الرستماني. والرئيس التنفيذي للمشاريع، ورضوان ساجان، رئيس مجلس إدارة ومؤسس مجموعة الدانوب، وسيدهارت بالاشاندران رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Buimerc، وعاطف رحمن مؤسس ورئيس مجلس الإدارة في شركة ((أورو 24 للتطوير العقاري))، وغياث محمد غياث صاحب مجموعة جينكو، ومحمد علي الأنصاري رئيس مجلس إدارة شركة ((الأنصاري للصرافة)). ودكتور عبد القادر سنكري المؤسس ورئيس مجلس الإدارة في مجموعة عبد القادر السنكري وأولاده، ورينوكا جاغتياني رئيسة مجلس إدارة مجموعة لاندمارك، وفريد الملا الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات الإسلامي، وياسر شرف نائب رئيس مجموعة شرف، و د. محمد سهيل الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لجمعية دار البر. وفهد الحساوي الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)، ومسعود م. شريف محمود الرئيس التنفيذي لـ ((إي آند الإمارات))، وجوعان العويضة الخيلي رئيس مجلس إدارة مصرف أبوظبي الإسلامي، وعبيد ميمني نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الوصيف، وحازم محمد الحامد الرئيس التنفيذي - الصقر لإدارة العقارات، وعبد الله مطر المناعي رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة الإمارات للمزادات.

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