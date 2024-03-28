صقر غباش: إلهام متجدد للإنسانية في العطاء

أكد معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، نموذج ملهم للعطاء الإنساني والعمل الخيري على مستوى العالم، وأن أياديه البيضاء الممتدة في ربوع العالم تجسد قيم الإمارات الأصيلة والراسخة، التي تشكل إلهاماً متجدداً للإنسانية في العطاء والتضامن والخير ومد يد العون والمساعدة للشعوب والمجتمعات والمحتاجين.

وقال معاليه في كلمة بمناسبة يوم زايد للعمل الإنساني الذي يصادف 19 رمضان من كل عام: «نستذكر بكل فخرٍ واعتزاز السيرة العطرة والمسيرة الاستثنائية للقائد المؤسس، زايد الخير والعطاء الذي أرسى قيم ومبادئ التضامن الإنساني في نفوس أبناء شعب الاتحاد، وآمن بأن الخير والعطاء رسالة إنسانية سامية، تستهدف إسعاد البشرية جمعاء، وجعلها ثوابت راسخة في الإمارات التي أصبحت نموذجاً للعطاء الإنساني يفتخر به أبناء الوطن».

وأكد معاليه أن إرث الوالد المؤسسِ، طيب اللهُ ثراه، مازال عنوان مسيرة الإمارات في العمل الإنساني والخيري، التي استمرت على ذات النهج وبكل الزخم والعطاء، لافتاً إلى أن عطاء الدولة الذي شمل القاصي والداني في جائحة كورونا كان صورة من هذا الإرث الإنساني، كما أن حملاتها المتواصلة لتقديم العون والدعم والبنية التحتية والطعام في شتى بقاع المعمورة، نموذج حي للعمل الإنساني.

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