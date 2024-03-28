Friday, 29 March 2024 04:50 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


صقر غباش: إلهام متجدد للإنسانية في العطاء

3/28/2024 8:00:27 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، نموذج ملهم للعطاء الإنساني والعمل الخيري على مستوى العالم، وأن أياديه البيضاء الممتدة في ربوع العالم تجسد قيم الإمارات الأصيلة والراسخة، التي تشكل إلهاماً متجدداً للإنسانية في العطاء والتضامن والخير ومد يد العون والمساعدة للشعوب والمجتمعات والمحتاجين.

وقال معاليه في كلمة بمناسبة يوم زايد للعمل الإنساني الذي يصادف 19 رمضان من كل عام: «نستذكر بكل فخرٍ واعتزاز السيرة العطرة والمسيرة الاستثنائية للقائد المؤسس، زايد الخير والعطاء الذي أرسى قيم ومبادئ التضامن الإنساني في نفوس أبناء شعب الاتحاد، وآمن بأن الخير والعطاء رسالة إنسانية سامية، تستهدف إسعاد البشرية جمعاء، وجعلها ثوابت راسخة في الإمارات التي أصبحت نموذجاً للعطاء الإنساني يفتخر به أبناء الوطن».

وأكد معاليه أن إرث الوالد المؤسسِ، طيب اللهُ ثراه، مازال عنوان مسيرة الإمارات في العمل الإنساني والخيري، التي استمرت على ذات النهج وبكل الزخم والعطاء، لافتاً إلى أن عطاء الدولة الذي شمل القاصي والداني في جائحة كورونا كان صورة من هذا الإرث الإنساني، كما أن حملاتها المتواصلة لتقديم العون والدعم والبنية التحتية والطعام في شتى بقاع المعمورة، نموذج حي للعمل الإنساني.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN28032024000110011019ID1108035125

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث