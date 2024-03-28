3.6 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

سجلت التصرفات العقارية في دبي، أمس، أكثر من 3.61 مليارات درهم عبر 914 صفقة. وتم تسجيل 745 مبايعة بقيمة 2.18 مليار درهم، منها 67 مبايعة لأراضٍ، و649 مبايعة لوحدات سكنية، و29 مبايعة لمبانٍ. واستحوذت المبيعات الجاهزة على الاغلبية مع 1.2 مليار درهم (54.9%) عبر 276 صفقة وبلغت حصة المبيعات على الخريطة 986 مليون درهم (45%) عبر 469 صفقة.

وجاءت أهم المبايعات لبيع قطعة أرض فيلا في دبي هيلز بـ 145 مليون درهم، كما شهد السوق أيضاً صفقة بيع أرض سكنية في الحبية الخامسة بقيمة 196.9 مليون درهم كما بيعت شقة على المخطط في نخلة جميرا ضمن كومو ريزيدينسيز بقيمة 54.3 مليون درهم وأرض تجارية في نخلة ديرة ضمن باي فيلاز – جزر دبي بقيمة 42.7 مليون درهم.

وسجلت الرهون 737.7 مليار درهم عبر 128 معاملة، منها 31 رهناً لأراضٍ، و79 لوحدات سكنية و18 رهناً لمبانٍ وتسجيل 48 هبة بـ 703 ملايين درهم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز