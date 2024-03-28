مطار دبي يستحوذ على 60 % من المسارات الأكثر ازدحاماً بالمنطقة

واصل مطار دبي استحواذه على الحصة الأكبر من خطوط الطيران الأكثر ازدحاماً في منطقة الشرق الأوسط خلال شهر مارس 2024، حيث كشفت بيانات صادرة عن مؤسسة ((أو إيه جي)) الدولية المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران أن 6 من أكبر 10 مسارات طيران ازدحاماً في المنطقة (أي بنسبة 60 %) تنطلق من مطار دبي أو إليه.

وبحسب بيانات ((أو إيه جي)) جاء مسار دبي – الرياض في المركز الثاني على مستوى المنطقة من حيث حجم السعة المقعدية على الرحلات الدولية خلال مارس الجاري بنحو 303.4 آلاف مقعد، تلاه مسار دبي - لندن هيثرو الذي احتل المركز الثالث على مستوى المنطقة بإجمالي 284.3 ألف مقعد.

وأظهرت البيانات أن مسار دبي – جدة جاء في المركز الرابع بـ 274.8 ألف مقعد، ثم مسار مومباي ـ دبي في المركز الخامس بنحو 241.9 ألف مقعد، ثم جاء مسار دلهي – دبي في المركز السابع بنحو 207.7 آلاف مقعد، وحل في المركز التاسع مسار دبي – الكويت بنحو 185.1 ألف مقعد. واحتل مسار القاهرة ـ جدة المركز الأول على مستوى المنطقة من حيث حجم السعة المقعدية على الرحلات الدولية المجدولة خلال شهر مارس بنحو 524.6 ألف مقعد، في حين جاء مسار القاهرة – الرياض في المركز السادس على مستوى المنطقة بـ 237.1 ألف مقعد.

وأظهرت بيانات نشرتها مؤسسة ((أو إيه جي)) الدولية، المزودة لبيانات المطارات وشركات الطيران، أن إجمالي عدد المقاعد المجدولة على الرحلات الدولية عبر مطار دبي الدولي وصل إلى نحو 4.98 ملايين مقعد مجدول خلال مارس 2024 ليحتفظ بذلك بالصدارة كأكبر مطار دولي في السعة المقعدية المجدولة على الرحلات الدولية، وبفارق كبير مقارنة بمطار ((لندن هيثرو)) الذي حل ثانياً.

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