مكتوم بن محمد: رؤية محمد بن راشد تعزز أداء الأسواق المالية

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أن الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عززت أداء أسواق المال، حيث جذبت الاكتتابات العامة منذ 2021 ما يفوق التريليون درهم.

وقال سموه في حسابه على منصة ((إكس)) أمس: ((نلمس اليوم نتائج الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، التي عززت أداء أسواق المال، حيث جذبت الاكتتابات العامة منذ 2021 ما يفوق التريليون درهم من جميع فئات المستثمرين محققة نمواً قياسياً هو الأعلى في تاريخها)).

وأضاف سموه: ((مستمرون في المبادرات والمشاريع التي تعزز التقدم الاستثنائي الذي تشهده الاكتتابات العامة، ونرحب بضيوف القمة السنوية لأسواق رأس المال التي ستعقد في مايو المقبل بحضور الخبراء وصناع القرار في أسواق رأس المال وكبار المسؤولين، لتحقق أسواقنا المالية الريادة العالمية)).

منصة رئيسية

وينظم سوق دبي المالي النسخة الثانية من القمة السنوية لأسواق رأس المال، القمة الوحيدة في المنطقة التي تركز على الاكتتابات العامة الأولية (IPO)، يومي 1 و2 مايو 2024 في مدينة جميرا بدبي حيث تعد بمثابة منصة رئيسية لتعزيز التعاون وتحفيز الابتكار وتنمية الحوارات الفعالة داخل المنظومة الديناميكية لأسواق المال في دبي، وذلك بعد النجاح الذي شهدته قمة الاكتتابات العامة الأولية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا العام الماضي.

وبعد التفاعل الكبير الذي شهدته النسخة السابقة من قمة أسواق رأس المال في دبي خلال العام الماضي، ستسهم نسخة 2024 من القمة بدور محوري في زيادة الاهتمام بالاكتتابات العامة الأولية والإدراجات عبر مختلف فئات الأصول، إلى جانب تحفيز المناقشات حول أنشطة جذب رأس المال والابتكارات المالية، كما سيطلع الحضور المشاركون في القمة على أفكار ورؤى قيمة من خلال الجلسات الرئيسية في القمة، وسيحظون بفرص للتواصل مع قادة الأعمال المؤثرين، لاستكشاف سبل تسريع النمو مع مجموعة من الشركات الأكثر تميزاً في المنطقة.

وستضم قمة أسواق رأس المال قائمة من الرعاة المرموقين من فئة البلاتينيوم، مثل ((بنك أوف أمريكا))، و((سيتي بنك))، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك ((إتش إس بي سي))، إلى جانب الرعاة الذهبيين، مثل ((بنك كريدي أجريكول/ كيبلر شيفرو))، ومركز دبي المالي العالمي، و((غولدمان ساكس))، و((جي بي مورغان))، و((مويلس أند كو))، و((روتشيلد))، والرعاة من الفئة الفضية، مثل ((إي اف جي هيرمس))، و((مورغان ستانلي))، و((ستاندرد آند بورز جلوبال S&P)). وستسهم هذه المجموعة المتميزة من الرعاة في تعزيز سمعة القمة بوصفها فعالية رئيسية لقيادات القطاع والمستثمرين وأصحاب المصلحة والأطراف المعنية.

تقدم استثنائي

وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي: ((نحرص على أن تسهم قمة أسواق رأس المال هذا العام في تعزيز التقدم الاستثنائي الذي شهدته دبي على مسار تحولها إلى مركز عالمي رائد لأسواق المال، حيث جذبت الاكتتابات العامة في دبي منذ 2021 ما يفوق تريليون درهم من جميع فئات المستثمرين وستتميز النسخة الثانية من هذه القمة بمزيج فريد من المشاركين من الشركات المدرجة والشركات المقبلة على الاكتتاب، إضافة إلى نخبة من الخبرات والشركاء الإقليميين والعالميين من البورصات والسلطات التشريعية والمؤسسات المالية، لتقديم منصة رئيسية تدعم القطاعات الاقتصادية وأصحاب القرار لتعزيز ودعم النمو في ساحة أسواق رأس المال)).

وأشار أرشد غفور، رئيس بنك أوف أمريكا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: ((في فبراير من 1972، أسس بنك أوف أمريكا عملياته رسمياً في الإمارات . وعلى مر السنين شهدنا التحولات الاقتصادية والمالية في الإمارات، وذلك بفضل الرؤية الطموحة للقيادة الحكيمة في دبي.

ومن خلال موقعنا الرائد في السوق الأولية النشطة للاكتتابات العامة، الذي يدعمه التزامنا الطويل الأمد بأن نكون من كبار المتداولين ومزودي السيولة في السوق الثانوية، عمل بنك أوف أمريكا على بناء شراكات قوية مع أصحاب المصلحة بهدف تحقيق النمو والازدهار المستدام)).

وقالت ماريا إيفانوفا، المدير التنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية لدى سيتي في الإمارات: ((نحن فخورون برعاية القمة الثانية لأسواق رأس المال في سوق دبي المالي والمساهمة في إثراء الحوارات والمناقشات حول تطورات أسواق رأس المال العالمية والمحلية. وشاركت مجموعة سيتي على مدى 6 عقود في ترتيب العديد من المعاملات المصرفية والاستثمارية الوازنة، التي واكبت تطور الإمارات ونتطلع إلى أداء دور أكبر في ترسيخ البيئة المحفزة لتوسع الأسواق المالية في الدولة.

منصة استراتيجية

وقال أحمد القاسم، رئيس الخدمات المصرفية للأعمال في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: ((سعداء بتجديد شراكتنا مع سوق دبي المالي لاستضافة وتنظيم قمة أسواق رأس المال الرائدة، التي تعد منصة استراتيجية بارزة تستهدف تطوير المشهد الاستثماري في المنطقة.

وقد أثبت بنك الإمارات دبي الوطني دوره المحوري في هذا الصدد، حيث يتبنى سلسلة واسعة من المبادرات التي تهدف إلى تسهيل وصول المستثمرين الدوليين إلى السوق، وذلك من خلال الاستثمار في التحول الرقمي وقيادة العديد من عمليات الإدراج الجديدة. كما أن دعمنا لهذه القمة يعد شاهداً قوياً على التزامنا بالمساهمة في رفع مستوى الوعي حول السوق المحلية وتسليط الضوء على قصص نجاحها بشكل عام)).

وقال محمد المرزوقي، الرئيس التنفيذي لبنك HSBC الشرق الأوسط المحدود في الإمارات: ((يمثل ربط العملاء بالفرص الكبيرة في الأسواق المالية في المنطقة عبر شبكتنا الدولية أولوية أساسية بالنسبة للبنك .

وباعتبارنا البنك الوحيد الذي تصدر القائمة السنوية لعمليات الاكتتابات العامة وأسواق الدين في أسواق رأس المال في منطقة الشرق الأوسط على مدى 3 سنوات متتالية، فإننا نرى أن قمة أسواق رأس المال التي ستعقد في سوق دبي المالي تشكل منصة ممتازة للمستثمرين ولجهات إصدار الأوراق المالية وأصحاب المصالح في القطاع المصرفي لاستكشاف الفرص والمساهمة في تشكيل مستقبل أسواق رأس المال في المنطقة)).

رؤية مستقبلية

من جهة أخرى انضم بنك دبي التجاري إلى قمة دبي للتكنولوجيا المالية التي ينظمها مركز دبي المالي العالمي، بصفته شريكاً استراتيجياً للخدمات المصرفية، تأكيداً لالتزامه بدعم الشركات المبتكرة التي تمتلك رؤية مستقبلية على المستوى العالمي.

وتم توقيع اتفاقية الشراكة بحضور عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، والدكتور بيرند فان ليندر، الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري، ومحمد البلوشي، الرئيس التنفيذي لمركز ((إنوفيشن هب)) في مركز دبي المالي العالمي، وعلي عمران، الرئيس التنفيذي للعمليات في بنك دبي التجاري.

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