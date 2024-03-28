لا تُقَدر بثمن.. الأمانة تجمع سائق حنطور مصرياً وسائحة إنجليزية

كشفت وسائل إعلام مصرية عن قصة السائحة ساندرا ميشيل مع سائق الحنطور أبو حجر؛ حيث قالت إنها استقلت حنطورًا خلال جولتها السياحية، وعند عودتها إلى باخرتها السياحية اكتشفت فقدان متعلقات ثمينة؛ ليعثر عليها سائق الحنطور ويعيدها لها، رافضًا الحصول على أي مكافأة نظير أمانته؛ فقررت السائحة العودة مرة أخرى إلى مصر لزيارته وشكره.

وفي هذا الصدد، روى المرشد السياحي وليد عدنان، الذي كان بصحبة الفوج السياحي خلال زيارة أسوان، قصة صاحب الحنطور الذي وجد حقيبة السائحة التي تتضمن مبلغا ماليًّا قدره 2500 دولار، وهاتف أيفون حديث الصنع يُقَدر بحوالى 80 ألف جنيه، وإسورة ذهبية ذات قيمة أكدت صاحبتها بأنها هدية من والدها قبل وفاته ولا تُقَدر بثمن.

وقال: "عندما انتهت السائحة من زيارة معبد إدفو، فوجئت بفقدان حقيبتها.. وتم التواصل مع سائق الحنطور أبو الحسن عبدالظاهر، وشهرته الريس أبو حجر، كونه من قام بحجز الحناطير.. فقام بالبحث عن الحقيبة ليجدها في مكانها داخل عربة الحنطور، وبالفعل قبل أن يتغير الوضع بالنسبة للزائرة وأصدقائها إلى رحلة كئيبة؛ أخطرَنَا الريس "أبو حجر" بأنه وجد الحقيبة وعثر بها على كل ما تم ذكره".

وتابع المرشد: "استغرب الجميع رفضَ أبو حجر استلام مكافأة قدرها 1000 دولار بالرغم من الظروف الحالية التي يعاني منها الجميع من ارتفاع الأسعار. السائحة كانت سعيدة جدًّا بالإسورة أكثر من الهاتف والمال لأنه الهدية الأخيرة من والدها"، ووعدت بأن تعرض ذلك الموقف الأمين لكل الصحف الإنجليزية كونها سيدة أعمال، ووعدت بزيارة أخرى خصيصًا لملاقاة أبو حجر. وبالفعل حضرت ووعدت مستقبلًا بإنشاء مشروع سياحي يُديره الريس أبو حجر".