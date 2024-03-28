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امرأة تواجة السجن 7 سنوات لأنها قالت إن معجون الطماطم كان حلواً جداً

3/28/2024 7:17:27 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تواجه امرأة نيجيرية كتبت تعليقاً على حسابها في الفيس بوك أن معجون الطماطم كان حلواً جداً، السجن بعد أن اتهمتها الشركة المصنعة لها بتقديم
"ادعاء خبيث"
أضر بأعمالها.

وتتم محاكمة تشيوما أوكولي، رائدة الأعمال البالغة من العمر 39 عامًا من لاغوس، في محكمة مدنية
بزعم انتهاكها قوانين الجرائم الإلكترونية في البلاد، في قضية اجتاحت نيجيريا
وأثارت احتجاجات من قبل السكان المحليين الذين يعتقدون أنها تتعرض للاضطهاد. لممارستها حقها في حرية التعبير.

ماذا قالت؟

وقالت أوكولي، وهي مستوردة صغيرة لملابس الأطفال إنها
طلبت في 17 سبتمبر من متابعيها البالغ عددهم 18 ألفاً على فيسبوك مشاركة آرائهم حول معجون الطماطم الذي اشترته بدلاً من علاماتها التجارية المعتادة، قائلة إنها وجدته حلواً أكثر من اللازم.

وأثار منشورها، المصحوب بصورة
لعلبة مفتوحة من خليط طماطم، الذي تنتجه شركة محلية ، ردود فعل متباينة من المعلقين، حيث رد أحدهم: "توقف عن إفساد منتج أخي. إذا (لم يعجبك)، استخدم وسيلة أخرى غير نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي أو الاتصال بخدمة العملاء.

وأجابت أوكولي: "ساعدني في أنصح أخيك بالتوقف عن خداع الناس بمنتجه، أمس كانت أول مرة أستخدمه وهو سكر نقي". وبعد أسبوع، في 24 سبتمبر، تم القبض عليها.

وقال قوات الشرطة النيجيرية أن أوكولي استخدمت حسابها على فيسبوك "بقصد تحريض الناس ضد شركة المصنعة لمعجون الطماطم مضيفة في بيان صدر في
7
مارس أنها "اكتشفت أدلة دامغة" ضدها من تحقيقاتها الأولية، وفقا لصحيفة مترو البريطانية.

وفي حالة إدانتها بارتكاب هذه الجرائم، يمكن أن تقضي السيدة أوكولي
سبع سنوات في السجن.

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