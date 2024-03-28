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أدمغة البشر تزداد حجماً

3/28/2024 7:17:27 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

وجدت دراسة أجراها باحثو جامعة كاليفورنا أن أدمغة الإنسان تزداد حجماً بمرور الزمن، وفق ((ميديكال إكسبريس)).

واكتشف الباحثون أن حجم أدمغة المشاركين، الذين ولدوا في السبعينيات، كان أكبر بنسبة 6.6 % مع مساحة سطح دماغ أكبر بنسبة 15 % تقريباً، مقارنة بأولئك الذين ولدوا في الثلاثينيات.

وقال تشارلز ديكارلي، المعد الأول للدراسة: ((يبدو أن العقد الذي يولد فيه شخص ما يؤثر على حجم الدماغ وربما على صحته على المدى الطويل.

تلعب الوراثة دوراً رئيسياً في تحديد حجم الدماغ، لكن النتائج التي توصلنا إليها تشير إلى أن التأثيرات الخارجية - مثل العوامل الصحية والاجتماعية والثقافية والتعليمية - قد تلعب دوراً أيضاً)).

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