أدمغة البشر تزداد حجماً

(MENAFN
- Al-Bayan)
وجدت دراسة أجراها باحثو جامعة كاليفورنا أن أدمغة الإنسان تزداد حجماً بمرور الزمن، وفق ((ميديكال إكسبريس)).
واكتشف الباحثون أن حجم أدمغة المشاركين، الذين ولدوا في السبعينيات، كان أكبر بنسبة 6.6 % مع مساحة سطح دماغ أكبر بنسبة 15 % تقريباً، مقارنة بأولئك الذين ولدوا في الثلاثينيات.
وقال تشارلز ديكارلي، المعد الأول للدراسة: ((يبدو أن العقد الذي يولد فيه شخص ما يؤثر على حجم الدماغ وربما على صحته على المدى الطويل.
تلعب الوراثة دوراً رئيسياً في تحديد حجم الدماغ، لكن النتائج التي توصلنا إليها تشير إلى أن التأثيرات الخارجية - مثل العوامل الصحية والاجتماعية والثقافية والتعليمية - قد تلعب دوراً أيضاً)).
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