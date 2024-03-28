القراءة الواعية تحسن الصحة النفسية

أشارت ورقة بحثية أعدها باحثو جامعة بايلور الأمريكية إلى أن كبار السن الذين يقرؤون بشكل متكرر يميلون إلى تحقيق نتائج أفضل عندما يتعلق الأمر بالنتائج المعرفية، مثل احتمال المساعدة في تقليل خطر الإصابة بالخرف والاضطرابات المعرفية الأخرى، وفق موقع ((24)).

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