القراءة الواعية تحسن الصحة النفسية
التاريخ
3/28/2024 7:17:27 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
أشارت ورقة بحثية أعدها باحثو جامعة بايلور الأمريكية إلى أن كبار السن الذين يقرؤون بشكل متكرر يميلون إلى تحقيق نتائج أفضل عندما يتعلق الأمر بالنتائج المعرفية، مثل احتمال المساعدة في تقليل خطر الإصابة بالخرف والاضطرابات المعرفية الأخرى، وفق موقع ((24)).
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