اختبار يكتشف مرضاً عصبياً خطيراً

(MENAFN
- Al-Bayan)
طور علماء اختباراً يمكن أن يساعد في اكتشاف علامات التصلب الجانبي الضموري قبل ظهور أعراض الإصابة به.
ويمكن للاختبار اكتشاف بروتينات الخلايا التالفة في عينات من أنسجة المخ، والتي تعد مؤشرات مبكرة حيوية لمرض التصلب الجانبي الضموري، حسب ((سكاي نيوز)).
ويعد مرض التصلب الجانبي الضموري غير قابل للشفاء، ويؤثر على الدماغ والأعصاب، ويتسبب في ضعف العضلات والذي يزداد سوءاً بمرور الوقت.
والاختبار الجديد يسمى TDP - 43 تم تطويره من قبل علماء في جامعة أبردين في اسكتلندا.
وبحسب الدكتورة هولي سبينس من جامعة أبردين فإن اكتشاف مرض التصلب الجانبي الضموري في وقت مبكر، يمكن أن يجعل العلاج أكثر فعالية، وفق ما نقلت شبكة ((سكاي نيوز)) البريطانية.
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