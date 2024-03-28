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اختبار يكتشف مرضاً عصبياً خطيراً

3/28/2024 7:17:27 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

طور علماء اختباراً يمكن أن يساعد في اكتشاف علامات التصلب الجانبي الضموري قبل ظهور أعراض الإصابة به.

ويمكن للاختبار اكتشاف بروتينات الخلايا التالفة في عينات من أنسجة المخ، والتي تعد مؤشرات مبكرة حيوية لمرض التصلب الجانبي الضموري، حسب ((سكاي نيوز)).

ويعد مرض التصلب الجانبي الضموري غير قابل للشفاء، ويؤثر على الدماغ والأعصاب، ويتسبب في ضعف العضلات والذي يزداد سوءاً بمرور الوقت.

والاختبار الجديد يسمى TDP - 43 تم تطويره من قبل علماء في جامعة أبردين في اسكتلندا.

وبحسب الدكتورة هولي سبينس من جامعة أبردين فإن اكتشاف مرض التصلب الجانبي الضموري في وقت مبكر، يمكن أن يجعل العلاج أكثر فعالية، وفق ما نقلت شبكة ((سكاي نيوز)) البريطانية.

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