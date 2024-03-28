مسابقة تصوير تضيء على تجارب الطعام في دبي

أطلق مهرجان دبي للمأكولات، مسابقة التصوير الفوتوغرافي ((Food Focus Dubai Photography))، والتي تنظم بالتعاون مع مؤسسة جلف فوتو بلس ((Gulf Photo Plus)).

وتستمر مسابقة التصوير الفوتوغرافي حتى الأحد 7 أبريل المقبل، وتدعو عشاق التصوير لاستكشاف تجارب الطعام في دبي، والتي توفرها العديد من المطاعم الحريصة على تقديم خيارات واسعة من الأطباق المحلية، وغيرها من الوجبات الأخرى، لتأخذ المشاهدين في رحلة بصرية تستمد إلهامها من تراث وثقافة أكثر من 200 جنسية تعيش في دبي وتعتبرها موطناً لها.

وسيحصل الفائز بالمركز الأول على جائزة نقدية بقيمة 10 آلاف درهم، بينما سيحصل الفائز الثاني على 5 آلاف درهم والثالث على 3 آلاف درهم. كما سيحصل الفائزون من المركز الرابع إلى العاشر على ألف درهم لكل منهم. وستعرض المشاركات الفائزة، إلى جانب العديد من الصور المميزة، خلال مهرجان دبي للمأكولات لهذا العام، ضمن فعالية كانتين الشاطئ برعاية اتصالات، والتي تنطلق خلال الفترة من 19 أبريل حتى 5 مايو المقبل.

وستشرف على اختيار الصور الفائزة، لجنة تحكيم أعضاؤها من مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة و((جلف فوتو بلس)). ويشترط للمشاركة في المسابقة أن يكون عمر المشارك 18 عاماً فما فوق. ويجب التقاط الصور في دبي، وأن تتضمن مواضيع تتعلق بـ ((المأكولات الشعبية))، مثل الأطباق أو المأكولات أو المطابخ أو الأشخاص أو المؤسسات.