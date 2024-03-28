Friday, 29 March 2024 02:55 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


«أبوظبي للغة العربية» يوسع نطاق «القراءة في المرافق الحيوية»

3/28/2024 7:17:27 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن مركز أبوظبي للغة العربية عن توسيع نطاق المرحلة الأولى من مبادرة ((القراءة في المرافق الحيوية)) لتشمل مقاهي إمارة أبوظبي، وذلك بمناسبة شهر القراءة وسعياً لتعزيز ثقافة القراءة بين مختلف شرائح المجتمع.

وفي هذا الإطار وقع المركز اتفاقية تعاون مع ((مقهى ومحامص كارتيل)) لاستعراض إصدارات المركز في فروع المقهى بإمارة أبوظبي. وقال سعيد حمدان الطنيجي، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للغة العربية: ((أشارت تجارب تطبيقية إلى أن توفر الكتاب في مساحات الحياة الاجتماعية نجح في لفت الانتباه إليه، وإلى القراءة وتحويلها إلى أحد بدائل تمضية الوقت، وبالتالي تصاعد نسبة تحول القراءة إلى عادة يكتسبها الشباب بالتدريج، ومن هنا تأتي أهمية مبادرة ((القراءة في المرافق الحيوية)) في دمج الكتاب في الحياة الاجتماعية وتقريبه إلى كافة أنماط الحياة، ونشر ثقافة القراءة وترسيخها بوصفها سلوكاً بين جميع أفراد المجتمع)).

وتابع: ((هدفنا الوصول إلى الأجيال الجديدة في الأماكن التي تناسب أسلوب حياتهم وأنماطهم الاجتماعية الجديدة، فهذا واجب ومسؤولية كبيرة، وقد حددنا للمبادرة -من خلال معايير اختيارات منضبطة- عشرات المقاهي العصرية، وفروعها، على امتداد إمارة أبوظبي، وجدنا من خلال استطلاعات هادفة أنها نجحت في أن تكون ملتقيات للشباب من طلاب الجامعات أو الفئات العمرية التي بدأت حياتها العملية)).

وأضاف: ((تشمل المرحلة الأولى توقيع اتفاقيات مع 12 مقهى داخل إمارة أبوظبي، نستهلها بـ((مقهى ومحامص كارتيل))، ويشمل المشروع عشرات المقاهي الأخرى على امتداد الإمارة)).

MENAFN28032024000110011019ID1108035101

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث