«أبوظبي للغة العربية» يوسع نطاق «القراءة في المرافق الحيوية»

أعلن مركز أبوظبي للغة العربية عن توسيع نطاق المرحلة الأولى من مبادرة ((القراءة في المرافق الحيوية)) لتشمل مقاهي إمارة أبوظبي، وذلك بمناسبة شهر القراءة وسعياً لتعزيز ثقافة القراءة بين مختلف شرائح المجتمع.

وفي هذا الإطار وقع المركز اتفاقية تعاون مع ((مقهى ومحامص كارتيل)) لاستعراض إصدارات المركز في فروع المقهى بإمارة أبوظبي. وقال سعيد حمدان الطنيجي، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للغة العربية: ((أشارت تجارب تطبيقية إلى أن توفر الكتاب في مساحات الحياة الاجتماعية نجح في لفت الانتباه إليه، وإلى القراءة وتحويلها إلى أحد بدائل تمضية الوقت، وبالتالي تصاعد نسبة تحول القراءة إلى عادة يكتسبها الشباب بالتدريج، ومن هنا تأتي أهمية مبادرة ((القراءة في المرافق الحيوية)) في دمج الكتاب في الحياة الاجتماعية وتقريبه إلى كافة أنماط الحياة، ونشر ثقافة القراءة وترسيخها بوصفها سلوكاً بين جميع أفراد المجتمع)).

وتابع: ((هدفنا الوصول إلى الأجيال الجديدة في الأماكن التي تناسب أسلوب حياتهم وأنماطهم الاجتماعية الجديدة، فهذا واجب ومسؤولية كبيرة، وقد حددنا للمبادرة -من خلال معايير اختيارات منضبطة- عشرات المقاهي العصرية، وفروعها، على امتداد إمارة أبوظبي، وجدنا من خلال استطلاعات هادفة أنها نجحت في أن تكون ملتقيات للشباب من طلاب الجامعات أو الفئات العمرية التي بدأت حياتها العملية)).

وأضاف: ((تشمل المرحلة الأولى توقيع اتفاقيات مع 12 مقهى داخل إمارة أبوظبي، نستهلها بـ((مقهى ومحامص كارتيل))، ويشمل المشروع عشرات المقاهي الأخرى على امتداد الإمارة)).