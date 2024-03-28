الجامع الأموي في رمضان.. أجواء روحانية ونفحات إيمانية

في رحاب الجامع الأموي بدمشق، أحد أهم المعالم في العالم الإسلامي، طقوس رمضانية متفردة تترافق مع نسمات الإيمان والتسامح التي يشهدها الشهر الفضيل، إنشاد يومي وأذان إمساك وفق مقامات موسيقية خاصة متفردة منذ قرون، تترافق مع ازدياد وتيرة الدروس الدينية للناس.

مزايا خاصة

وقال عضو رابطة المؤذنين والمنشدين في الجامع الأموي، الشيخ محمد زهير بيانون لـ((البيان)): ((إن للجامع الأموي مزايا خاصة في شهر رمضان منذ عقود، إذ إنه قبل صلاة الفجر بساعة ونصف الساعة يتم البدء بتلاوة القرآن وبالترحيم والإنشاد والابتهال إلى الله، والدعاء للمسلمين في هذا الوقت المبارك، ويأتي بعد الدعاء أذان الإمساك ثم تلاوة القرآن مرة أخرى ثم يأتي أذان الفجر، كما أن أذان الإمساك في المئذنة سابقاً كان يستمر نصف ساعة بهدف إيقاظ الناس للسحور)).

ولفت إلى أن إمام الجامع يلقي الدروس الدينية في وقت السحور ثم يكمل بعد الفجر دروسه، إضافة إلى دروس دينية في فترة الظهر، وأن هذه الدروس تزداد في هذا الشهر الفضيل.

وتابع: ((إن الإنشاد يتم قبل السحور وما بعد العشاء، ويتم بنغمة الأذان نفسها، التي ينفرد بها في الجامع الأموي وهو أذان جماعي يتم رفعه وفقاً لمقام موسيقي مخصص لكل يوم))، وأوضح ((أن الأذان يُرفع السبت بمقام الصبا، والأحد بمقام البيات، والاثنين بمقام النوى، والثلاثاء بمقام السيكا، والأربعاء بمقام العراق، والخميس بمقام الحجاز، والجمعة بمقام الرست)).

واستطرد: الإنشاد الديني يتناول موضوعات ذات خصوصية دينية مثل الدعوة إلى عبادة الله عز وجل ومدح خصال وقيم سيدنا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، والحض على عمل الخير والتمسك بالقيم الإسلامية.

أذان الإمساك

يعتبر بيانون، المؤذن والمنشد منذ 42 عاماً، أن أذان ((الإمساك في الجامع الأموي في شهر رمضان ليس له مثيل في العالم الإسلامي، إذ له عدة نغمات وهي الحجاز والبيات والرهاوي)).

وعن تغير العادات في الجامع، قال: ((كان المؤذنون القدماء سابقاً ينقسمون إلى 3 نوبات كل نوبة 25 مؤذناً، وكانوا بعد صلاة العشاء يقومون بالإنشاد بشكل يومي، أما اليوم فلم يعد هناك إنشاد يومي إلا في رمضان فيقرأون الورد وهو ((سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله، والله الأكبر))، وهذا هو الورد العام خلف الصلاة)). يشار إلى أن الأذان الجماعي وارتباطه بالمقامات الموسيقية الذي تميز به الجامع الأموي اليوم يعود إلى الفقيه والمحدث والمنشد الديني عبدالغني النابلسي الذي ولد في دمشق في سنة 1641 وتوفي في سنة 1731، وكان عازفاً على آلة القانون، أما التنويع في المقامات على مدار أيام الأسبوع فكان له غاية تقويمية لمعرفة الدمشقيين الأيام عند سماع الأذان في وقت لم تكن التقاويم منتشرة.