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أشعار وموشحات في مسرح الشباب للفنون بدبي

3/28/2024 7:17:26 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

احتضن مسرح الشباب للفنون في مقره بمنطقة الخوانيج بدبي، الثلاثاء الماضي، أمسية مميزة مزجت بين الأشعار الصوفية والموشحات الغنائية، حيث استهلت الشاعرة الهنوف محمد الأمسية مرحبة بالحضور قائلة: هي ليلة غير كل الليالي، وسهرة روحانية تهدئ النفس والروح.

شارك في الأمسية الكاتب والإعلامي جمال مطر بقراءة عدد من القصائد الصوفية ابتدأها بقصيدة ((حديث الروح)) للشاعر الباكستاني محمد إقبال، والتي غنتها السيدة أم كلثوم من ألحان الموسيقار رياض السنباطي. وتلاها بقصيدة مختارة من مسرحية الحلاج للأديب المصري الكبير صلاح عبد الصبور على لسان شخصية الحلاج.

واختتم بقصيدة لأمير الشعراء أحمد شوقي في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم وهي سلو قلبي والتي أيضاً غنتها السيدة أم كلثوم ومن ألحان الموسيقار رياض السنباطي. وصاحبه الدكتور محمد القسطاوي بالعزف على آلة العود فامتزجت الكلمات وبالنغمات ونسجتا طيفاً من الروحانية على المكان وعبقاً فواحاً بالتجلي الروحاني.

وقدمت الفنانتان نهلة موسى، وحياة العلوي، بمصاحبة الفنان وسيم عسلية على آلة العود، مجموعة من الأناشيد والموشحات الغنائية التي أمتعت الحضور كأنشودة طلع البدر علينا وعدداً من الموشحات الأندلسية بعضها للشاعر لسان الدين ابن الخطيب مثل جادك الغيث ولما بدا يتثنى وأخرى مثل يا شادي الألحان، وأضفت جواً من الروحانية.

حضرت الأمسية الدكتورة رفيعة عبيد غباش، مؤسسة ومديرة متحف المرأة في دبي، والدكتورة نهى فران، رئيسة تحرير مجلة التشكيل، وناجي الحاي، رئيس مجلس إدارة مسرح الشباب والفنون، وسالم الجنيبي، أمين سر جمعية الإمارات للفنون التشكيلية، وعدد كبير من الفنانين والمهتمين.

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