«دبي للثقافة» تكشف أسرار الحرف اليدوية

توفّر هيئة الثقافة والفنون في دبي ((دبي للثقافة))، سلسلة من التجارب الثقافية والورش التعريفية، لزوار مركز تراث للحرف اليدوية التقليدية، الذراع التعليمية لمتحف الشندغة، أكبر متحف تراثي في الإمارات، تتيح لهم من خلالها إمكانية التعرف على تفاصيل مجموعة من الحرف اليدوية واستكشاف أسرارها وتعلم تقنياتها واستخداماتها المختلفة في الحياة اليومية، وذلك من خلال برنامج ((الورش التعريفية)) الذي تنظمه يومياً في المركز، بهدف إبراز أهمية الحرف ودورها في تعزيز قوة الصناعات الثقافية والإبداعية، ورفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع وتحفيزهم على صيانتها والمحافظة عليها، ما يتناغم مع التزامات الهيئة الرامية لتعزيز حضور التراث المحلي على الخريطة العالمية.

خبرات ومهارات

ويركز المركز من خلال برنامجه، على سبع حرف تقليدية يقدمها ضمن ورش عمل تشرف عليها نخبة من الخبراء والمختصين في التراث والحرف وصناعة المنتجات التراثية، بهدف تعريف الأجيال القادمة على طبيعة هذه الحرف وإكسابهم ما يحتاجون من خبرات ومهارات ومعارف تمكنهم من الإلمام بأساليبها وأنواعها وحضورها في الذاكرة المجتمعية، ما يسهم في إبراز التقاليد والثقافة المحلية ويرسخ الهوية الوطنية في نفوسهم.

ويتضمن البرنامج ورشة ((صناعة الفضة)) الهادفة لتدريب طلبة المدارس والجامعات والزوار على طرق التعامل مع قطع الفضة وتحويلها إلى صفائح رقيقة يمكن تشكيلها بطرق بسيطة وحديثة ضمن تصاميم مبتكرة لاستخدامها في الحياة اليومية، فيما تبرز ورشة ((السعفيات)) إبداعات المرأة الإماراتية وقدرتها على الاستفادة من بقايا شجرة النخيل في إنتاج أشكال مختلفة من الأواني والسلال والحقائب والمراوح اليدوية الصغيرة (المهفات). ومن خلال الورشة سيتعلم الزوار طرق التعامل مع سعف النخيل وصبغه بالألوان وتطويعه بأشكال متنوعة تبرز جماليات هذه الحرفة ودقتها.

تصاميم جديدة

وتشمل القائمة ورشة ((صناعة الدخون والعطور))، وفيها سيكتشف زوار المركز أسرار صنع الدخون باستخدام العود والعنبر والمسك وماء الورد، إلى جانب أنواع الزيوت العطرية ومصادرها وطرق مزجها لتركيب العطور والروائح، فيما سيتعرفون في ورشة ((قرض البراقع)) على أنواع البراقع وتصاميمها وطرق حياكتها والمواد المستخدمة فيها، وستتاح لهم فرصة ابتكار تصاميم جديدة مستلهمة من البرقع التقليدي الذي يُعد من مكونات الأزياء الشعبية التقليدية وأدوات الزينة التي كانت تستخدمها النساء قديماً.

وفي أرجاء المركز، تبرز روائع حرفة ((التلي)) التقليدية التي أدرجتها ((دبي للثقافة)) على قائمة ((اليونسكو)) للتراث الثقافي غير المادي، في إطار جهودها لصون وحماية ((التلي)) الذي تمارسه النساء المواطنات داخل بيوتهن لإنتاج قطع مطرزة لتزيين أطراف الثياب النسائية. وتهدف ورشة العمل لإبراز أهمية هذه الحرفة ومكانتها في المجتمع بوصفها أحد مكونات التراث الثقافي المحلي.

من جهة أخرى، يتيح مركز تراث للحرف التقليدية واليدوية للجمهور، فرصة استكشاف حرفة ((صناعة القراقير)) وأحجامها وأنواع المواد المستخدمة فيها وتطورها وطرق استخدامها في عملية الصيد، بينما تبين ورشة ((صناعة الحبال)) طرق صناعة الحبال القديمة بالاعتماد على الليف الذي يؤخذ من النخيل.