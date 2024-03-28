دبي في أبريل.. أجندة غنية بالفنون والترفيه

كشف جدول فعاليات دبي، المنصة الرسمية للفعاليات في الإمارة، عن مجموعة متنوعة من المهرجانات والفعاليات الثقافية والفنية الترفيهية التي ستقام خلال أبريل المقبل.

وتتضمن قائمة أبرز المهرجانات والفعاليات الرئيسية في أبريل، مهرجان دبي للمأكولات، إحدى أبرز فعاليات الإمارة، الذي يعود من 19 أبريل حتى 12 مايو المقبل، للاحتفاء بفنون الطهي وقطاع المأكولات والمشروبات في دبي.

وتتضمن أجندة المهرجان لهذا العام، مجموعة من الفعاليات المميزة، بما فيها كانتين الشاطئ برعاية اتصالات من &e، ورحلة في عالم المذاقات، وأسبوع مطاعم دبي.

تجارب حياتية

وستشهد الإمارة زيارة رائد الأعمال البريطاني النيجيري ستيفن بارتليت، الذي يشتهر بتقديم بودكاست ((يوميات الرئيس التنفيذي))، يوم 21 أبريل، حيث يلتقي الجمهور في كوكا كولا أرينا، ويتحدث عن تجاربه في الحياة.

ويعود المغني الإيراني الشهير إبراهيم حامدي المعروف باسم إيبي، إلى دبي ليقدم عرضاً مميزاً في كوكا كولا أرينا 9 أبريل، حيث سيكون الجمهور على موعد مع أداء استثنائي يتضمن أغنيات من أحدث مشاريع إيبي الذي يحمل اسم ((پوست شیر)).

إيقاعات

ويستقبل مسرح دبي أوبرا، الفنانة نوال الكويتية، خلال أمسية مليئة بالإيقاعات المميزة، حيث تقدم لعشاق الموسيقى مجموعة من أجمل أغنياتها الكلاسيكية يوم 10 أبريل.

ويمكن لعشاق الموسيقى الكلاسيكية، الاستمتاع بأوقات لا تُنسى مع الموسيقار الإيراني الشهير داريوش خلال حفل مميز في قاعة الشيخ راشد بمركز دبي التجاري العالمي 10 أبريل، حيث يؤدي الفنان مجموعة كبيرة من أشهر أغانيه.

ويستعد مسرح كوكا كولا أرينا 11 أبريل، لاستضافة حفل أفرو وورلد، حيث يقدم ريما، مغني الراب النيجيري وكاتب الأغاني العرض الرئيسي.

ويستضيف مسرح دبي أوبرا، مهرجان دبي للكوميديا 2024 من 12 حتى 21 أبريل، ليتيح للجمهور قضاء أوقات ممتعة وسط أجواء من الضحك والتسلية.

وتشهد دورة هذا العام مشاركة مجموعة من أبرز نجوم الكوميديا، بما فيهم الفنان الأمريكي كريس ديستيفانو، والمغربي الفرنسي جاد المالح، والفلسطيني الأمريكي عامر زهر، بالإضافة إلى الزوجين المحبوبين سبنسر وفوغ، والفنان الهندي أنوبهاف سينغ باسي، والفنانين البريطانيين مو جيليجان، وفرانك سكينر وآل موراي. كما كشف مهرجان دبي للكوميديا، عن استضافة مجموعة جديدة من نجوم الكوميديا. وتضم القائمة كلاً من ألفريد أدريان، ورياض موسى الشهيرين، إلى جانب مجموعة كوميدية إماراتية، وعرضين لفرقة لـ ((بالمصري)).

ويستضيف مسرح ذا أجندا محمد رمضان، 12 أبريل، حيث يؤدي الفنان المصري مجموعة من أغانيه الشهيرة التي تشمل ((يا حبيبي))، و((تيك توك))، و((أنا البطل))، وغيرها الكثير.

ويعود الفنان سعد لمجرد، إلى دبي لتقديم حفل استثنائي على مسرح الواجهة البحرية في دبي فستيفال سيتي مول. ويُقام الحفل 12 أبريل بمشاركة منسق الأغاني اللبناني، دي جي رودج.

عروض عالمية

ويستضيف مسرح مدينة دبي للإعلام، فعاليات الدورة الثانية من مهرجان إلرو إكس إكس إل في منطقة الشرق الأوسط، أحد أضخم مهرجانات الموسيقى الإيقاعية في العالم، 13 أبريل ليتيح للجمهور الاستمتاع بمجموعة من العروض العالمية المتنوعة، وسط الديكورات والأزياء المميزة والأجواء الاحتفالية الساحرة.

ويقدم النجمان الفلبينيان الشهيران سارة جيرونيمو، وبامبو، حفلاً موسيقياً مشتركاً 14 أبريل في كوكا كولا أرينا.

وتستضيف دبي لأول مرة عرضاً للفنان ذا كيد لاروي 19 أبريل، حيث يستعد لإبهار جمهوره بأجمل أغانيه على مسرح كوكا كولا أرينا، بمشاركة مغني الراب إيان ديور، والمغني وكاتب الأغاني كارل وولف.

وتحلو الأوقات على وقع أعذب الأغاني العربية للنجوم إليسا، وهيفاء وهبي، وسيف نبيل، في حفل فني مباشر 25 أبريل في كوكا كولا أرينا.

ويستعد النجم أريجيت سينغ الملقب بملك الغناء، لتقديم أروع أغاني بوليوود وموسيقى البوب المحبوبة 27 أبريل في كوكا كولا أرينا، حيث يستمتع الحضور بأغانيه الشهيرة، مثل كيساريا وسامجاوان وتوم كاي مايل، على مسرح جديد تم بناؤه خصيصاً لهذه المناسبة.

ويلمع نجوم فرقة الآر أند بي بويز تو مين الفائزة بجائزة جرامي، في حفل موسيقي رائع 28 أبريل في كوكا كولا أرينا.

وتضم الفرقة ناثان موريس، ومغنيي التينور وانيا موريس، وشون ستوكمان، الذين يمتعون المعجبين بمجموعة رائعة من أغانيهم الشهيرة، بما فيها الأغاني الكلاسيكية مثل موتونفيلي وإتس هارد تو ساي جود باي تو يستردي.

وينقل عرض ترافيسيا كولومبيا للموسيقى والرقص، الذي يُقام على مسرح زعبيل 28 أبريل، الجمهور إلى شوارع كولومبيا النابضة بالحياة في رحلة آسرة على مدى 90 دقيقة لاستكشاف جمال كولومبيا وتنوعها، وتسليط الضوء على تاريخها العريق من خلال الأزياء المذهلة والعروض الراقصة والفلكلورية.