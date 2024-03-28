6 أحداث تاريخية متوقعة في النسخة الـ 28 من أمسية كأس دبي العالمي

ستكون النسخة الـ 28 من أمسية كأس دبي العالمي، حافلة بالإنجازات التاريخية واللحظات الخالدة، التي ستظل عالقة في أذهان محبي سباقات الخيل حول العالم، نظراً لقوة المنافسة، وصعوبة توقّع الفائزين. ((البيان)) ترصد أبرز اللحظات التاريخية المتوقعة في الحدث العالمي:

1. ثنائية تاريخية

يسعى بطل النسخة الماضية النجم الياباني ((أوشبا تيسورو)) لـ ((شركة ريوتوكوجي كنجي القابضة)) بقيادة الفارس يوجا كواجا وإشراف المدرب نوبورو تاكاجي ليكون ثاني حصان يحقق لقب كأس دبي العالمي لمسافة 2000 متر ((الفئة الأولى)) على المضمار الرملي برعاية ((طيران الإمارات))، البالغة قيمة جوائزه 12 مليون دولار، للمرة الثانية على التوالي، عقب إنجاز ((ثندر سنو)) لجودلفين عامي 2018 و2019.

2. جمع لقبين

الفرصة ستكون سانحة أمام حامل لقب كأس السعودية هذا العام النجم ((سنيور بوسكادور)) لشرف محمد الحريري وجو ار بيكوك جي ار، لتحقيق الإنجاز الأول من نوعه؛ وهو الجمع بين لقبي كأس دبي العالمي وكأس السعودية.

3. رباعية أسطورية

سيصبح ((لورد نورث)) لـ((سمو الشيخ زايد بن محمد للسباقات)) بقيادة الفارس فرانكي ديتوري وإشراف المدربين جون ثادي جوسدن، أول بطل يحتفظ بلقب الشوط السابع ((دبي تيرف)) لمسافة 1800 متر ((الفئة الأولى)) ((عشبي)) برعاية ((دي بي ورلد))، البالغة قيمة جوائزه 5 ملايين دولار، للمرة الرابعة على التوالي، حال توّج به يوم السبت المقبل.

4. مدافعون عن الألقاب

ستشهد الأمسية وجود عدد من أبطال النسخة الماضية الذين سيدافعون عن الألقاب التي حققوها العام الماضي، أبرزهم ((أوشبا تيسورو)) لـ ((شركة ريوتوكوجي كنجي القابضة)) الذي سيدافع عن لقب ((كأس دبي العالمي))، و((لورد نورث)) لـ ((سمو الشيخ زايد بن محمد للسباقات)) بطل ((دبي تيرف))، و((سيبليوس)) حامل لقب ((دبي غولدن شاهين))، و((دانيه)) لـ ((شادويل)) نجم ((القوز للسرعة))، و((آيزوليت)) لـ ((آر آر آر للسباقات)) بطل ((جودلفين للميل)).

5. عودة ديتوري

من المنتظر مشاركة الفارس المخضرم فرانكي ديتوري في أشواط الأمسية، عقب العودة عن قرار الاعتزال العام الماضي، كما سيسعى إلى فك الارتباط مع الفارس الأمريكي جيري بيلي، الذي يتساوى معه في عدد تحقيق ألقاب كأس دبي العالمي (4 مرات).

6. السير أليكس

سيكون المدرب الأسطوري السابق لمانشستر يونايتد أليكس فيرغسون نجم النسخة الـ 28 لكأس دبي العالمي، والضيف الذي سيخطف الأضواء في الأمسية العالمية، إذ سيشارك ((سبريت دانسر)) المملوك له بالشراكة مع صديقيه بيتر دون وجيد ماسون، أحد المشاركين في شوط ((لونجين دبي شيماء كلاسيك)) لمسافة 2410 أمتار ((الفئة الأولى)) على المسار العشبي، البالغة قيمة جوائزه 6 ملايين دولار، عقب تألقه في سباقات المنطقة، كان أبرزها الفوز بلقب ((كأس البحرين الدولي)) والتتويج بلقب ((كأس نيوم))، خلال أمسية ((كأس السعودية)) الشهر الماضي.

كما أن هذه الزيارة لن تكون الأولى للمدرب الأسطوري إلى دبي، إذ تابع المدرب الإسكتلندي مجريات النسخة السادسة لكأس دبي العالمي التي أقيمت في العام 2001 على مضمار ند الشبا.

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