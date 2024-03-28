الوحدة وشباب الأهلي.. قمة خاصة في الجولة 17 الليلة

تقام في العاشرة مساء اليوم مباراتان في الجولة 17 من دوري أدنوك للمحترفين، ويستضبف الوحدة فريق شباب الأهلي باستاد آل نهيان، ويستقبل اتحاد كلباء ضيفه عجمان.



تتجه الأنظار إلى قمة ((العنابي)) و((فرسان دبي))، والتي يبحث فيها الفريقان عن تحقيق ثلاث نقاط غالية في صراع المقدمة والحفاظ على آمال المنافسة.



ويحتل شباب الأهلي المركز الثالث برصيد 33 نقطة، ويأمل مواصلة مطاردة ((الإمبراطور)) المتصدر والإبقاء على حظوظ المنافسة على لقب الدوري، علماً بأن شباب الأهلي له مباراة مؤجلة.



أما الوحدة فيحتل المركز الرابع برصيد 30 نقطة، ونجح في تحقيق نتائج إيجابية قبل التوقف الدولي وتذوق طعم الانتصار في أربع مباريات متتالية لأول مرة هذا الموسم بعدما تجاوز سلسلة من النتائج السلبية والمخيبة.



ويتطلع الوحدة للبقاء قريباً من دائرة المنافسة رغم فارق النقاط الكبير مع الوصل، ويأمل الفريق في تقليص الفارق وانتظار هدايا من الفرق الأخرى للعودة إلى المنافسة رغم صعوبتها.



واستعاد ((العنابي)) لاعبيه الدوليين بعد انتهاء التوقف الدولي، إذ شارك في التدريبات عبد الله حمد وطحنون الزعابي، والأوزبكي إيركينوف الذي أحرز هدفاً مع منتخب بلاده في التصفيات الآسيوية، بينما لم تتحدد إمكانية مشاركة عمر خريبين في مواجهة شباب الأهلي من عدمه.



ورغم تفوق شباب الأهلي تاريخياً على الوحدة في المواجهات التي جمعتهما في دوري المحترفين، إذ فاز في 12 مباراة مقابل 6 انتصارات للوحدة وتعادل الفريقان في 11 مباراة إلا أن شباب الأهلي يسعى لكسر عقدة استمرت 7 مواسم لم يستطع خلالها تذوق طعم الفوز على ملعب العنابي بأبوظبي.



وأكد ماركو نيكوليتش مدرب شباب الأهلي، أن فريقه أكمل تحضيراته للقاء، رغم مواجهته لبرنامج مضغوط من المباريات، وأشار إلى أن المرحلة المقبلة، تتطلب أن يكون الجميع في مستوى جيد من الاستعداد، وقال: شباب الأهلي حقق 5 انتصارات متتالية، وحريص على استمرار سلسلة الانتصارات.



وأضاف: لقاء الوحدة الأهم حالياً لفريقه، والذي يتعامل مع كل مواجهة على حدة، ويسير خطوة بخطوة، ويسعى للوصول للفوز السادس، وهو أمر يحتاج إلى مزيد من التركيز.



وفي المباراة الثانية يبحث اتحاد كلباء عن تكرار فوزه على عجمان اليوم بعد فوزه عليه خلال مرحلة الذهاب بنتيجة 5 - 3، وتبدو المباراة متكافئة إلى حد كبير من واقع موقف الفريقين في جدول الترتيب وتساويهما في رصيد النقاط ((14 نقطة))، وتعد فرصة لفك ارتباط النقاط.



ويحتل اتحاد كلباء المركز الحادي عشر برصيد 14 نقطة و((البرتقالي)) في المركز الثاني عشر.



وأكد ايسايلا مدرب عجمان جاهزية فريقه للمباراة وقال:المواجهة صعبة وخاصة أن اتحاد كلباء تحسن كثيراً بعد تغيير المدرب،والفوز لا يعني بأي حال ضمان البقاء لأن الوقت مبكر والمشوار لا زال طويلا في الدوري والمهم هو حصد مزيد من النقاط في مشوار تأمين البقاء، وأكد جاهزية جميع اللاعبين للمباراة باستثناء حسين عبد الرحمن الذي يواصل برنامجه التأهيلي بعد تعافيه من الإصابة.



وتعتبر مواجهة اليوم ثاني مباراة دورية لمدرب الفريق العراقي غازي الشمري الذي حل بديلاً عن الإيراني فرهاد مجيدي المقال من منصبه بعد تراجع النتائج.



أكد غازي الشمري اكتمال قائمة الفريق بعد عودة اللاعبين الدوليين لافتاً إلى جاهزية فريقه ومعنويات اللاعبين عالية وهناك إصرار على استعادة النتائج الإيجابية عبر بوابة عجمان، وقال: أمامنا 10 مباريات متبقية وسنخوضها وكأنها نهائي كؤوس لتحسين وضع ((النمور)) في جدول الترتيب.

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