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بوبات سيمار: حلم الطفولة تحقق عبر «لوريل ريفر»

3/28/2024 7:17:25 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أشار المدرب بوبات سيمار إلى قرار مشاركة ((لوريل ريفر)) لـ ((مزرعة جودمونت)) في شوط ((كأس دبي العالمي))، عقب الأداء المميز الذي قدمه في سباق ((برج نهار))، لمسافة 1600 متر ((الفئة الثالثة)) خلال أمسية ((الإمارات سوبر ساترداي)).

وقال: ((لقد كان هناك نقاش حول بقائه على مسافة الـ 1600 متر وقدرته على تحمل المسافات الطويلة، ولكن شعرت أنا والفارس تاغ أوشي بقدرته على المشاركة في مسافة الـ 2000 متر، خاصة أنه يمتلك خاصية السرعة التي ستخدمه خلال السباق)).

وأشار إلى أنه على الرغم وقوعه في البوابة رقم ((12))، إلا أن عامل سرعة البطل سيكون لصالحنا إذا وجدنا الثغرة التي يستطيع من خلالها العبور في هذا الشوط العالمي.

إنجازات عالمية

وعبر بوبات سيمار عن فخره بتدريب أحد الخيول المميزة لـ ((مزرعة جودمونت)) صاحبة الإنجازات العالمية، وهو حلم الطفولة وتحقق عبر المشاركة في الشوط الرئيس.

وأضاف أن أمسية كأس دبي العالمي دائماً تستقطب أقوى الخيول الدولية، وهي فرصة فريدة من نوعها توفرت لنا للمنافسة ومقارعة الكبار على الألقاب التسعة للأمسية، متمنياً أن تحقق كافة خيوله المشاركة في الأشواط النتائج الإيجابية المرجوة منها.

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