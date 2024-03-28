شارلي آبلبي: أشواط الأمسية في كل عام تزداد شراسة

أكد مدرب ((جودلفين)) شارلي آبلبي، أن أشواط أمسية كأس دبي العالمي في كل عام تزداد شراسة وتزيد من حدة الإثارة والتحدي بسبب وجود نخبة الخيول العالمية، خصوصاً اليابانية التي تألقت بشكل قوي في السنوات الماضية، حاصدة معظم الألقاب. وتحدث شارلي آبلبي عن حظوظ خيوله التي يشرف عليها خلال الأمسية، مؤكداً جاهزية ((سيسكاني)) لخوض غمار سباق ((كأس دبي الذهبي)) لمسافة 3200 متر ((الفئة الثانية)) ((عشبي)). وأضاف أن البطل الذي حل ثانياً في النسخة الماضية قادر هذه المرة على تقديم الأداء المميز وتحقيق اللقب.

تألق كبير

وعن مشاركة ((ستار أوف ميستري)) في شوط ((القوز للسرعة)) لمسافة 1200 متر ((الفئة الأولى)) ((عشبي))، قال شارلي آبلبي إن المهرة تمتاز بالسرعة وتألقت بشكل كبير في أمسيات ((كرنفال سباقات دبي))، إذ حققت الفوز مرتين وحلت ثانياً في ((ند الشبا تيرف سبرنت))، لمسافة 1000 متر ((الفئة الثالثة))، على المسار العشبي خلال أمسية ((الإمارات سوبر ساترداي)) بداية الشهر الحالي. وأضاف أنه اختار الفارس فرانكي ديتوري لقيادة المهرة في الشوط، مشيراً إلى أن الفارس المخضرم لديه علاقة تاريخية طويلة مع الإسطبل الأزرق الملكي، ولقد وافق فوراً على طلبي.

صراع قوي

كما تحدث شارلي آبلبي عن ((ميشرد تايم))، الذي سيخوض صراعاً قوياً لخطف لقب شوط ((دبي تيرف)) لمسافة 1800 متر ((الفئة الأولى)) ((عشبي)) قائلاً: ((لقد حقق الفوز مرتين على التوالي في مضمار ((ميدان))، أبرزها ((جبل حتا)) لمسافة 1800 متر ((الفئة الأولى)) على المسار العشبي خلال أمسية ((فاشن فرايداي)) شهر يناير الماضي)).

وأضاف: ((تدريباته كانت جيدة، ودلت على تطور مستواه بشكل كبير، لقد فكرنا في إشراكه في شوط ((لونجين دبي شيماء كلاسيك))، ولكننا ارتأينا أنه من الأفضل المشاركة في هذا الشوط، على الرغم من امتلاكه القدرة على المشاركة في المسافات الطويلة)).

منافسة نارية

وعن مشاركة ((ريبلز رومانس)) في شوط ((لونجين دبي شيماء كلاسيك)) لمسافة 2410 أمتار ((الفئة الأولى)) ((عشبي))، قال شارلي آبلبي: ((الصراع سيكون قوياً وذات نكهة مختلفة هذا العام مع تواجد أقوى الخيول العشبية الفائزة في سباقات الفئة الأولى، ولهذا السبب أرى بأنه من الصعب التكهن بنتائجه، إلا أن ((ريبلز رومانس)) في كامل جهوزيته للمشاركة في الشوط وتقديم الأداء المأمول منه)).

وأضاف: ((البطل لديه سجل قوي في السباقات منذ بداية مشاركاته العام 2021، إلا أن مستواه تراجع في منتصف العام الماضي، وعاد بعدها بقوة وحقق لقب ((كأس سمو الأمير)) في قطر شهر فبراير الماضي، وأنا متفائل جداً بالأداء الذي سيقدمه على الرغم من تواجد أقوى الخيول العالمية في هذا الشوط)).

خطط مقبلة

كما تحدث شارلي آبلبي عن خطط الفريق مع بداية الموسم الأوروبي قائلاً: (الخيارات مفتوحة أمام ((أنشيانت ويزدم))، قد تكون المشاركة في سباق الـ((2000 جينيز الإنجليزي)) أو الديربي الإنجليزي، أما بالنسبة لـ((دانس سيكوانس)) قد نخطط لمشاركتها في سباق الـ((1000 جينيز الإنجليزي))).

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