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نوبورو تاكاجي: «أوشبا تيسورو» قادر على الدفاع عن اللقب العالمي

3/28/2024 7:17:25 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد المدرب نوبورو تاكاجي، أنه واثق من قدره حامل لقب كأس دبي العالمي ((أوشبا تيسورو)) لـ ((شركة ريوتوكوجي كنجي القابضة)) على الدفاع عن اللقب الغالي، رغم تعرضه لإصابة بسيطة في ((كأس السعودية)) الشهر الماضي، عندما احتل مركز الوصافة، إلا أنه تعافى بسرعة، ولن تكون هناك أي مشاكل تذكر.

وأضاف أن خيار المشاركة في كان ((كأس دبي العالمي)) و((كأس السعودية))، كانت ضمن خطته العام الماضي عندما حقق اللقب في دبي، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن تدريباته سارت بشكل جيد خاصة أنه يعرف جيداً أرضية ((ميدان)) العالمي.

خطة مناسبة

وأبدى نوبورو تاكاجي رضاه التام عن وقوع البطل في البوابة ((5))، مؤكداً أن جميع المنافسين يشكلون تهديداً على ((أوشبا تيسورو)) مع تواجد ((سنيور بوسكادور)) نجم ((كأس السعودية))، والنجم الياباني ((ديرما سوتوجاكي)) الذي توج العام الماضي بلقب ((ديربي الإمارات))، إلا أن هذا الأمر لن يشغل باله كثيراً، بل سيضع الخطة التي يراها مناسبة، مع الحفاظ في الوقت ذاته على الطريقة المتميزة التي يتمتع بها البطل إذا ما رأى الفرصة المناسبة للتقدم خلال السباق.

وأضاف بأنه يفكر مجدداً في العودة هذا العام إلى أمريكا للمشاركة مرة أخرى في مهرجان ((بريدرز كب)).

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