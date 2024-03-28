النصر وبني ياس يعقّدان موقفي حتا والإمارات

(MENAFN
- Al-Bayan)
تأزم موقف حتا والإمارات في صراع البقاء بدوري المحترفين عقب خسارة الأول أمام النصر والثاني أمام ضيفه بني ياس في الجولة 17 لدوري أدنوك للمحترفين.
وواصل النصر صحوته بتخطي ضيفه حتا بهدف دون رد سجله البرتغالي أيوري ميديروس في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول ، ليرفع العميد رصيده إلى 25 نقطة في المركز السادس، فيما تعقدت وضعية ((الإعصار)) في المركز الأخير بـ 5 نقاط.
واسترد بني ياس نغمة الانتصارات بعد 3 هزائم متتالية ، بالفوز على مضيفه الإمارات 2- 1 ، رافعاً رصيده إلى 19 نقطة في المركز التاسع، وبقي الصقور برصيد 8 نقاط في المركز الثالث عشر.
ونجح أندرييس إنييستا في وضع الصقور بالمقدمة في الدقيقة 20، وفي الشوط الثاني، أدرك بني ياس التعادل بواسطة سهيل النوبي في الدقيقة 49 ، وسجل البديل يوسفو نيكتيه الهدف الثاني للسماوي في الدقيقة 60 .
وتقام اليوم مباراتان، ويستضيف الوحدة فريق شباب الأهلي ، ويستقبل اتحاد كلباء عجمان.
تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز
MENAFN28032024000110011019ID1108035090
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.