النصر وبني ياس يعقّدان موقفي حتا والإمارات

تأزم موقف حتا والإمارات في صراع البقاء بدوري المحترفين عقب خسارة الأول أمام النصر والثاني أمام ضيفه بني ياس في الجولة 17 لدوري أدنوك للمحترفين.

وواصل النصر صحوته بتخطي ضيفه حتا بهدف دون رد سجله البرتغالي أيوري ميديروس في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول ، ليرفع العميد رصيده إلى 25 نقطة في المركز السادس، فيما تعقدت وضعية ((الإعصار)) في المركز الأخير بـ 5 نقاط.

واسترد بني ياس نغمة الانتصارات بعد 3 هزائم متتالية ، بالفوز على مضيفه الإمارات 2- 1 ، رافعاً رصيده إلى 19 نقطة في المركز التاسع، وبقي الصقور برصيد 8 نقاط في المركز الثالث عشر.

ونجح أندرييس إنييستا في وضع الصقور بالمقدمة في الدقيقة 20، وفي الشوط الثاني، أدرك بني ياس التعادل بواسطة سهيل النوبي في الدقيقة 49 ، وسجل البديل يوسفو نيكتيه الهدف الثاني للسماوي في الدقيقة 60 .

وتقام اليوم مباراتان، ويستضيف الوحدة فريق شباب الأهلي ، ويستقبل اتحاد كلباء عجمان.

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