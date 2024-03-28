Friday, 29 March 2024 02:54 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


36 فريقاً في بطولة هاتريك الرمضانية برعاية «صندوق الفرجان»

3/28/2024 7:17:25 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

يرعى صندوق الفرجان؛ المشروع المجتمعي الذي يستهدف تمويل الأفكار والمشاريع التطويرية والمجتمعية في الأحياء السكنية، بطولة ((هاتريك)) الرمضانية لكرة القدم، التي تنظمها أكاديمية هاتريك، وتستضيفها ثلاثة أحياء في دبي حتى 1 أبريل المقبل.

وتستهدف بطولة هاتريك الرمضانية، التي انطلقت في 20 مارس الجاري، المشاركين في مبادرة تعلّم كرة القدم، التي تحظى برعاية ودعم صندوق الفرجان، وتسعى إلى تدريب الأطفال والشباب من عمر 9 سنوات حتى 15 سنة على مهارات كرة القدم في 5 ملاعب داخل الفرجان.

وتتوزع مباريات البطولة التي يشارك فيها 36 فريقاً، على 3 مناطق في دبي. وأكد راشد الهاجري، مدير مشروع صندوق الفرجان، حرص الصندوق على تنظيم فعاليات رياضية تحقق أثراً إيجابياً في أحياء دبي، وتسهم في تعزيز التواصل بين أبناء فرجان دبي، وتستقطب المواهب الشبابية في الرياضات المختلفة، وترسخ نمط الحياة الصحي في رمضان، وتعزز روح المنافسة والتعاون.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN28032024000110011019ID1108035088

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث