36 فريقاً في بطولة هاتريك الرمضانية برعاية «صندوق الفرجان»

يرعى صندوق الفرجان؛ المشروع المجتمعي الذي يستهدف تمويل الأفكار والمشاريع التطويرية والمجتمعية في الأحياء السكنية، بطولة ((هاتريك)) الرمضانية لكرة القدم، التي تنظمها أكاديمية هاتريك، وتستضيفها ثلاثة أحياء في دبي حتى 1 أبريل المقبل.

وتستهدف بطولة هاتريك الرمضانية، التي انطلقت في 20 مارس الجاري، المشاركين في مبادرة تعلّم كرة القدم، التي تحظى برعاية ودعم صندوق الفرجان، وتسعى إلى تدريب الأطفال والشباب من عمر 9 سنوات حتى 15 سنة على مهارات كرة القدم في 5 ملاعب داخل الفرجان.

وتتوزع مباريات البطولة التي يشارك فيها 36 فريقاً، على 3 مناطق في دبي. وأكد راشد الهاجري، مدير مشروع صندوق الفرجان، حرص الصندوق على تنظيم فعاليات رياضية تحقق أثراً إيجابياً في أحياء دبي، وتسهم في تعزيز التواصل بين أبناء فرجان دبي، وتستقطب المواهب الشبابية في الرياضات المختلفة، وترسخ نمط الحياة الصحي في رمضان، وتعزز روح المنافسة والتعاون.

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