نصف نهائي بنكهة إيطالية في «طائرة ند الشبا» الليلة

تتجه الأنظار الليلة إلى مواجهتين ناريتين، لحساب نصف نهائي الكرة الطائرة، ضمن فعاليات النسخة 11 من دورة ند الشبا الرياضية ((ناس))، الحدث الأكبر من نوعه، الذي ينظم سنوياً خلال شهر رمضان المبارك، تحت شعار ((قدرات لا حدود لها))، وتختتم منافساتها بعد غد بمجمع ند الشبا الرياضي. وتجمع المباراة الأولى فريقي ((زعبيل 2)) و((الإمبراطور))، ويلتقي في المباراة الثانية فريقا فهود زعبيل والجوارح.

وسيكون نصف النهائي الكرة الطائرة بنكهة إيطالية خالصة، باعتبار أن((زعبيل 2)) هو في الأصل فريق مودينا حامل كأس إيطاليا 5 مرات، ويقوده المدرب الشهير في عالم الكرة الطائرة الإيطالية ألبيرتو، ويضم في صفوفه نجوم الدوري الإيطالي، أمثال البرازيلي برونو موسى، والألماني برهمي أنتون، والروسي سابوزكوف ماكسيم، والإيطالي غوليني ريكاردو، أما منافسه ((الإمبراطور))، فهو في الأصل فريق ((بادوفا))، الذي ينشط في الدوري الإيطالي للكرة الطائرة ((A1))، بقيادة مدربه جاكوبو كوتيني، ومن أبرز نجومه تومازو غوزو والهولندي فابيان بلاك، والياباني واتارو تانيغوشي والألماني جوليان زينغر، والإيطالي لوكا بورو.

فيما يتشكل فريق فهود زعبيل من نجوم ناديين إيطاليين، هما ((ترنتينو فولي)) و((كاتانيا))، ويقوده المدرب الإيطالي باولو مونتانياني، ومن أبرز نجومه جاكوبو ماساري وفيليبو لانزا وأنخل ترينيداد، أما ((الجوارح)) فيمثل فريق شيسترينا، ويقوده المدرب الإسباني غيرمو فلاسكا، ويضم بدوره مجموعة من نجوم الدوري الإيطالي، يتقدمهم سافيرو دي سانتيس وأليساندرو فينوري ولورنزو جياني، وأندريا روسي، ودانيلي مازوني وألكسندر نيدلكوفيتش.

وأكد سيف الجابري رئيس فريقي فهود زعبيل و((زعبيل2))، أن المستويات الفنية التي سجلتها النسخة الحالية لبطولة الكرة الطائرة غير مسبوقة، منذ انطلاق دورة ند الشبا، بفضل مشاركة نخبة من نجوم الكرة الطائرة الإيطالية، مشيراً إلى أن دورة ند الشبا أكدت مرة أخرى على الشعبية الواسعة التي تحظى بها اللعبة في الإمارات. وقال: أمام هذا النجاح المبهر الذي تحققه دورة ند الشبا على الصعيدين التنظيمي والفني، نتمنى أن يقوم اتحاد الإمارات للكرة الطائرة بتنظيم دورة دولية سنوية في كل بداية موسم، ضمن استعدادات الأندية للدوري. وأن يهتم باستقطاب أفضل اللاعبين للتطوير المسابقات المحلية، وإعادة الاعتبار للعبة.

وأوضح الجابري أن بطولة الكرة الطائرة حققت أهدافها، بعد أن نجحت في استقطاب كل هذه الأندية الإيطالية، معززة بجميع نجومها، داعياً الجماهير للحضور بكثافة في نصف النهائي والنهائي، للاستمتاع بأقوى المنافسات والعروض القوية.

وكان دور المجموعات لبطولة الكرة الطائرة، اختتم أول من أمس، وتمكن ((الجوارح)) من خطف البطاقة الأخيرة للمربع الذهبي، بفوزه المستحق على ((الملك)) بنتيجة 3-0، ليحصد المركز الثاني في المجموعة الثانية بـ 6 نقاط، خلف المتصدر ((زعبيل 2)) بـ 9 نقاط، فيما تصدر ((فهود زعبيل)) المجموعة الأولى بـ 8 نقاط، وجاء ((الإمبراطور)) في المركز الثاني بـ 6 نقاط.

تتويج

من جهة أخرى، توج الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس اتحاد الإمارات للبادل، الفائزين في منافسات بطولة تحدي البادل للفئة الزوجيّة، التي أقيمت في صالة البادل بمجمع ند الشبا الرياضي، وشارك في تتويج الفائزين هادي طبارة مدير التسويق في شركة فورد.

وفاز الثنائي الإيراني آريا روغاني وهامي جولستان بلقب البطولة، بعد تغلبه على الثنائي الكويتي محمد التركي وحسين شمس، في المباراة النهائية بنتيجة 2-1، وشارك في البطولة 16 فريقاً من 11 دولة، هي الإمارات، والسعودية، واليابان، والكويت، وإيران، وأستراليا، ولبنان، وقطر، وروسيا، والبحرين، وسريلانكا.

20 نقطة

وتنطلق الليلة منافسات الفئة المحلية 20 نقطة، بمشاركة 128 لاعباً، يمثلون 64 فريقاً، كما تتواصل منافسات الفئة المحلية 100 نقطة، التي يشارك فيها 64 لاعباً يمثلون 32 فريقاً.

وعبّر علي سجواني العضو المنتدب لشركة داماك العقارية، عن سعادته بالشراكة مع دورة ند الشبا الرياضية 2024، وأكد أن الشركة فخورة بأن تكون راعياً ماسياً لهذه الدورة، التي يرعاها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، وينظمها مجلس دبي الرياضي سنوياً، والتي أصبحت أهم حدث رياضي يقام خلال شهر رمضان المبارك كل عام، وملتقى آلاف الرياضيين من مختلف الرياضات، وآلاف الجماهير من مختلف الجنسيات.

وقال سجواني: تسعى داماك العقارية دائماً إلى ترك بصمة إيجابية في المجتمع، وأن تسهم في سعادة أفراده، من خلال إطلاق مبادرات مجتمعية، أو عبر دعم ورعاية الأنشطة والفعاليات الرئيسة التي تقام سنوياً ودورة ند الشبا ، هي الحدث الأكبر في رمضان ، ونسعد أن نكون راعياً ماسياً للحدث، وجزءاً من نجاحه.

سلة الكراسي

وحقق فريق مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، المركز الثالث في بطولة كرة السلة على الكراسي المتحركة، بعد فوزه على فريق محاكم دبي بنتيجة 43 - 32، في المباراة التي جمعتهما بصالة نادي دبي لأصحاب الهمم.

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