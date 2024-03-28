تفاؤل حذر عقب القرعة العالمية

تباينت ردود أفعال المدربين حول نتائج قرعة النسخة الـ 28 لكأس دبي العالمي لمسافة 2000 متر ((الفئة الأولى))، على المضمار الرملي، برعاية ((طيران الإمارات))، البالغة قيمة جوائزه 12 مليون دولار، الذي سيقام يوم السبت على مضمار ((ميدان)) العالمي.

خيارات محدودة

وأوضح المدرب مصبح المهيري، الذي يشرف على تدريب ((ميليتاري لو)) لناصر عسكر، أن وقوعه في البوابة رقم ((4)) لم يكن خياراً مثالياً له في سباق الشوط العالمي، لكن الخيارات كانت محدودة، بعد أن تمت عملية سحب القرعة، حيث لم يتبق غير بوابتين.

وقال المهيري إنه تمنى البوابتين السادسة أو السابعة، لكن في الوقت نفسه يرى أن البوابة الرابعة مناسبة نوعاً ما للخيل الذي يشرف على تدريبه.

وقال إن البوابات من الرابعة إلى الثامنة تعتبر خياراً جيداً لمعظم الخيول، وبالنسبة إليه، يرى أن عمر الخيل الذي يدفع به في السباق يناسب وجوده في مكان طرفي نوعاً ما من خلال الانطلاقة من البوابة الرابعة.

وأكد المهيري تقارب مستويات جميع الخيول المشاركة في شوط كأس دبي العالمي، والباب مفتوح أمام كل الاحتمالات والنتائج، وجميع الخيول تشارك في السباق من أجل المنافسة والفوز، ولا يمكن بأي حال استبعاد أحدها من المنافسة.

بوابة مثالية

وبدوره، عبّر عبدالله الشرفا، مدير سباقات الشيخ راشد بن حميد النعيمي، عن رضاه لانطلاق الحصان ((كلابتون)) من البوابة السابعة، وكشف الشرفا عن نقاش استبق عملية سحب القرعة، دار بينه ووالده معمر الشرفا مستشار سباقات الشيخ راشد بن حميد النعيمي، توقع فيه والده أن ينطلق الحصان من البوابة رقم ((7))، وهو ما حدث بالفعل.

وقال الشرفا إن البوابة ((7)) تعتبر جيدة ومثالية للحصان الذي يتميز بإنطلاقته من الخلف، وسيكون وجوده وسط الخيول مناسباً لهذه الميزة.

وأضاف أن الخطورة بعد التعرف إلى البوابات ستكون من النجم الياباني ((ديرما سوتوجاكي))، الذي توج العام الماضي بلقب ((ديربي الإمارات)) الذي سينطلق من البوابة ((8))، مؤكداً أن قوة النجم الياباني من هذه البوابة أكثر عن ((كبير خان)) الذي سينطلق من البوابة رقم ((2))، كما أكد قوة حامل لقب النسخة الماضية النجم الياباني ((أوشبا تيسورو)) الذي سينطلق من البوابة ((5)).

ووعد عبدالله الشرفا بظهور قوي لـ ((كلابتون))، بشكل أفضل عن ظهوره السابق في دبي وأمريكا.

مثالية للفوز

ومن جانبه، أكد حمد آل رشيد المدرب الذي أشرف على تدريب ((سنيور بوسكادور)) لشرف الحريري وجو بيكوك بطل ((كأس السعودية)) أثناء وجوده في المملكة العربية السعودية الشقيقة، أن البوابة رقم ((10)) تعتبر مثالية ومناسبة له للانطلاق وتحقيق الفوز في هذا الشوط العالمي.

وعبّر حمد آل رشيد عن سعادته بالمشاركة في كأس دبي العالمي، محيياً الإمارات على الترحيب بالضيوف المشاركين، وقال إنه يشعر كما لو كان في بلده.

وقال حمد آل رشيد إن فوز ((سنيور بوسكادور)) بـ ((كأس السعودية)) لا يعتبر بالنسبة إليه مفاجأة، وإن مستوى الحصان يؤهله للفوز في مثل هذه السباقات، وتوقع أن يستمر في تقديم مستوى جيد في أمسية السبت.

وأضاف أن العارفين بالخيل والمتابعين للسباقات يضعون اسم ((سنيور بوسكادور)) كـ ((مرشح أول أو ثانٍ على أقل تقدير)) في توقعات الفوز بالشوط الرئيس والكأس الغالية في دبي.

وتوقع حمد آل رشيد أن تكون المنافسة قوية بين جميع الخيول، ولا يمكن تحديد حصان بعينه، وتمنى أن يكون الفوز من نصيب النجم السعودي.

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