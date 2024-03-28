محمد العظب: المشاركات الضخمة دليل على ريادة الأمسية العالمية

أكد اللواء الدكتور محمد عيسى العظب، عضو مجلس الإدارة، المدير التنفيذي لنادي دبي لسباق الخيل، أن أمسية كأس دبي العالمي واصلت صدارتها وريادتها للمشهد العالمي في سباقات الخيل، والدليل على ذلك المشاركات الضخمة الدولية لأقوى الخيول التي سوف تخوض التحدي في الأشواط التسعة يوم السبت المقبل.

مواكبة

وأضاف: إن إعادة هيكلة سباقات نادي دبي لسباق الخيل تحت مسمى ((كرنفال سباقات دبي)) العام الماضي، جاءت لتواكب التطورات الكبيرة والمتسارعة التي يشهدها هذا القطاع وسباقاته في المنطقة، بما يتماشى أيضاً مع مصلحة سباقاتنا في الدولة، خاصة أننا في دبي لدينا عدد من الممكنات التي نستطيع من خلالها أن نكون منطقة التقاء لأفضل الخيول العالمية التي ستشارك في سباقات المنطقة.

مؤشرات

وقال اللواء الدكتور محمد عيسى العظب، إن تجربة ((كرنفال سباقات دبي)) كانت ناجحة على كافة المقاييس، إذ كانت المؤشرات جميعها إيجابية، إذ تواجد أكثر من 25 مدرباً عالمياً في سباقتنا، ذاكراً على سبيل المثال النجم المتألق ((سبيرت دانسر)) الذي شارك في شوط ((الراشدية)) خلال أمسية ((فستيف فرايداي))، وبعدها توجه إلى المملكة العربية السعودية وتوج بلقب ((كأس نيوم))، ليعود إلى دبي مرة أخرى ليخوض تحدي شوط ((لونجين دبي شيماء كلاسيك))، وهذا أكبر دليل على نجاح التجربة التي قمنا بها هذا الموسم.

استعدادات

وأكد اللواء الدكتور محمد عيسى العظب اكتمال كافة الاستعدادات لأمسية السبت، التي ستكون مميزة وستشهد تحطيم 3 أرقام قياسية في موسوعة غينيس خلال الحفل الختامي للحدث العالمي الكبير، لكي يرى العالم جمالية دبي وتميزها، بالإضافة إلى عشقها للتحدي والمركز الأول، متمنياً لكافة الضيوف والمشاركين الاستمتاع بالمفاجآت التي سيشهدها الحفل الختامي.

تقاليد

وعن تزامن شهر رمضان للعام الثاني على التوالي مع الأمسية العالمية، قال اللواء الدكتور محمد عيسى العظب بأن تجربة العام الماضي كانت ناجحة ومميزة بجميع المقاييس، وردود الأفعال كانت إيجابية جداً.

وأضاف أنها فرصة مميزة لنا وسنعيد هذه التجربة مرة أخرى من أجل إبراز عاداتنا وتقاليدنا وثقافتنا العربية والإسلامية التي تعكس روح التسامح والكرم في الشهر الفضيل.

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