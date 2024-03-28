«دولة» تهدي هجن الرئاسة سيف الإمارات

اختتم مهرجان المرموم التراثي للهجن ((ختامي المرموم)) فعالياته في ميدان المرموم، أمس، بحضور معالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس اتحاد سباقات الهجن، والشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم، والشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، وجاء مسك الختام عبر إقامة منافسات رموز سن الحول والزمول لمؤسسات هجن أصحاب السمو الشيوخ، أبرزها سيف الإمارات للحول المفتوح.

وأهدت ((دولة)) هجن الرئاسة سيف الإمارات للحول المفتوح بقيادة المضمر سلطان محمد الوهيبي مسجلة زمناً قدره 12:00:8 دقيقة، وجاءت ((حبوبة)) لهجن العاصفة بقيادة غياث الهلالي ثانية، ونالت ((فال)) لهجن الرئاسة مع المضمر محمد عتيق زيتون المهيري المركز الثالث.

وأضاف ((النادر)) الرمز الثاني لهجن الرئاسة بحصد البندقية الذهبية للزمول المفتوح بقيادة المضمر محمد عتيق زيتون المهيري مسجلاً زمناً بلغ 12:27:9 دقيقة، وجاء ((عالي)) لهجن الرئاسة مع المضمر ذاته في المركز الثاني، واحتل المركز الثالث من هجن الشحانية ((النايف)) بقيادة المضمر فاران محمد حمد قريع المري.

وتألقت هجن العاصفة بعد حصد ثنائية مميزة، جاءت الأولى عن طريق ((الشاهينية)) بقيادة المضمر غياث الهلالي لتحلق بخنجر الحول المحليات في توقيت قدره 12:17:1 دقيقة، وحلت ((الجازي)) لهجن الشحانية في المركز الثاني بقيادة محمد خالد عبدالله العطية، و((ندى)) لهجن الرئاسة بقيادة محمد عتيق زيتون المهيري في المركز الثالث.

وحلق ((شاهين)) بشداد الزمول المحليات بقيادة المضمر غياث الهلالي محققاً زمناً بلغ 12:30:3 دقيقة، وجاء ((شاهين)) في المركز الثاني لهجن العاصفة، بينما كان المركز الثالث من نصيب ((غازي)) لهجن الرئاسة بقيادة محمد عتيق زيتون المهيري.

وبعد ختام المنافسات، قام الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، بحضور معالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس اتحاد سباقات الهجن، بتتويج المؤسسات الفائزة برموز اليوم الختامي لمنافسات هجن أصحاب السمو الشيوخ، كما تسلم معالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان، المشرف العام على مؤسسة هجن الرئاسة، سيف الإمارات.

وأعرب علي سعيد بن سرود، المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الهجن، عن سعادته بنجاح المهرجان، مثمناً الدعم الكبير لرياضة الآباء والأجداد من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.

ووجه علي بن سرود الشكر لكل المشاركين في المهرجان من داخل الدولة ومن دول مجلس التعاون الخليجي، وقال: ((نتقدم بالشكر لكل من شاركنا هذا الفرح الكبير، كما نشيد بتجاوب الجميع، ونشكر كل المؤسسات والشركات وكل أجهزة الإعلام المرئية والمسموعة على مجهوداتهم الطيبة التي أسهموا بها في إنجاح المهرجان)).

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