جهود الإمارات في خدمة القرآن

تشرفت بحضور مؤتمر القرآن الكريم وآفاق العلوم الكونية وجهود دولة الإمارات في خدمته، والذي أقيم تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، ونظمته الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، ويعكس هذا المؤتمر جانباً من جوانب عناية دولة الإمارات بخدمة القرآن الكريم وعلومه.

وإذا أردنا استعراض جهود دولة الإمارات في خدمة القرآن الكريم وعلومه فإننا نجد أنفسنا أمام بحر زاخر من الجهود والإنجازات الكبيرة والمتواصلة، وذلك منذ تأسيس دولة الإمارات على يد القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، واستمراراً في عهد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، واستكمالاً في عهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.

وأحد المشاريع البارزة في هذا المجال على سبيل المثال هو مشروع الشيخ زايد لتحفيظ القرآن الكريم، الذي أطلقه الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، عام 1974، وتنتشر مراكزه في مختلف مناطق الدولة، ويعنى بتحفيظ القرآن الكريم وترتيله وتدريس علومه لمختلف الفئات والأعمار، سواء طلاب المدارس بمختلف مراحلهم الدراسية أو المثقفين، إلى جانب الأمهات وكبار السن.

ومن مظاهر عناية دولة الإمارات بخدمة القرآن الكريم انتشار العديد من المؤسسات التي تعنى بخدمة القرآن الكريم ونشر علومه وطباعة المصحف الشريف وإطلاق المسابقات والجوائز القرآنية التي تتجدد في مختلف أوقات السنة، فلا تنتهي مسابقة قرآنية حتى تبدأ مسابقة أخرى، جاذبة مختلف الشرائح، ليكونوا من أهل القرآن، حفظاً وتجويداً وتعلماً لعلومه وتحلياً بقيمه السمحة.

ومن هذه المؤسسات الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف التي تشرف على 92 مركزاً قرآنياً منتشرة في ربوع دولة الإمارات، وينتظم في حلقاتها آلاف الدارسين والدارسات من مختلف الجنسيات والأعمار يتدارسون القرآن الكريم ويتعلمون ترتيله وحفظه، بالإضافة إلى تنظيمها مسابقة قرآنية سنوية، تتضمن فروعاً عدة، ابتداءً من حفظ القرآن الكريم كاملاً وانتهاء بحفظ جزء واحد، إلى جانب إطلاقها العديد من المسابقات والمبادرات القرآنية والعناية بأصحاب المهارات والحناجر الذهبية وتنمية قدراتهم ومواهبهم في هذه المجالات الجليلة.

وشملت هذه العناية حتى الفئات الصغيرة بتنظيم مسابقات مناسبة لهم، ومنها مسابقة التلاوة الواضحة لسورة الفاتحة لما لهذه السورة الجليلة من أهمية كبيرة وتعلق صحة الصلاة بها، كل ذلك خدمة للقرآن الكريم وتحفيزاً لأفراد المجتمع على أن ينهلوا من معينه العذب.

كما تشمل هذه الجهود كذلك جائزة دبي للقرآن الكريم، والتي يندرج تحتها العديد من المسابقات الدولية والمحلية التي تعنى بخدمة القرآن الكريم، ومنها المسابقة الدولية للقرآن الكريم، ومسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم، ومسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم، ومسابقة الشيخ راشد بن محمد آل مكتوم لأجمل ترتيل، وغيرها من المسابقات التي تندرج تحت هذه الجائزة.

ويستفيد منها مئات المسلمين سنوياً داخل الدولة وخارجها، ومنها كذلك مراكز الشيخ مكتوم لتحفيظ القرآن الكريم المنتشرة في إمارة دبي وتديرها دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، ويتعلم فيها آلاف الطلبة القرآن الكريم، ويتخرج منها خاتمون حافظون من الذكور والإناث.

ومن المؤسسات كذلك مؤسسة الشارقة للقرآن الكريم والسنة النبوية التي تعنى بتحفيظ القرآن الكريم في عدد كبير من مساجد مدن إمارة الشارقة، ومجمع القرآن الكريم بالشارقة، الذي يعنى بخدمة القرآن الكريم وعلومه من خلال المخطوطات والمتاحف وبرامج الإجازات القرآنية وغيرها، ومنها كذلك مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه، التي تعنى بتحفيظ القرآن الكريم والعناية بعلومه من خلال 14 مركزاً قرآنياً و20 حلقة مسجد منتشرة في مختلف ربوع إمارة رأس الخيمة، ومنها كذلك جائزة رأس الخيمة للقرآن الكريم التي تتضمن العديد من المسابقات المحلية والدولية.

ويشارك فيها سنوياً المئات من المواطنين والمقيمين من الذكور والإناث من مختلف الجنسيات والأعمار، بالإضافة إلى جوائز أخرى كثيرة مثل جائزة عجمان للقرآن الكريم وجائزة المعلا للقرآن الكريم وغيرها من المسابقات والجوائز التي لا يمكن حصرها في هذا المقال.

وتتنوع جهود هذه المؤسسات وغيرها في خدمة القرآن الكريم وعلومه، فتشمل مختلف الجوانب، بما ذلك تحفيظ القرآن الكريم وتدريس علومه لجميع الفئات والشرائح، وتعليم غير الناطقين باللغة العربية، وطباعة المصاحف، وإطلاق الإذاعات القرآنية، وغير ذلك من الجهود الكثيرة .

والتي هي في الحقيقة جزء يسير من مظاهر عناية دولة الإمارات بخدمة القرآن الكريم، حتى أضحت دولة الإمارات منارة مشرقة في هذا الباب داخلياً وخارجياً.