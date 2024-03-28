زايد بيننا

عشرون عاماً مضت، وكأننا ما زلنا نعيش في ذلك اليوم الحزين، التاسع عشر من رمضان في العام الميلادي 2004، رحل زايد فبكته الأمة، رحل الرجل الذي سال الخير من بين أنامله كالنهر، يجري إلى أقصى مدى، رابطاً القلوب التي لا تزال تلهج بالدعاء له.

طيب الله ثراه، وجزاه الله كل خير، وحفظ أبناءه وأحفاده، وجعل العطاء هي السمة التي تميز هذا البيت الكريم، وسخرهم جميعاً ليكونوا امتداداً، وهم كذلك، قلوبهم تفيض خيراً، وأسماؤهم تتردد في أرجاء المعمورة.

رحل الأب القائد المؤسس من بيننا جسداً، وما زال اسمه ملء الأسماع، هنا، بين ناسه، من عرفوه، ومن جاؤوا بعد ذلك، وهناك، من أقصى الشرق والغرب، وفي كل بقعة طبعت عليها بصمته، رحمة الله عليه، كان رمزاً في حياته، وسيبقى رمزاً وقدوة عبر الدهور والأزمان.

لم نفتقده يوماً، رأيناه في خليفة، ونراه في محمد، القائد الشهم، وهذه غزة تشهد بأن طرق الخير ما زالت موصولة، وستبقى بفضل الواحد الأحد، زارع المحبة في القلوب، من وهب الخير للخيرين، فحدثوا العالم بنعمة ربهم، لم يكنزوا الذهب والفضة، ولم ينتظروا ربحاً في الدنيا، وحولوها إلى من يحتاجون عوناً، وكانوا خير عون، بمستشفياتهم وخيامهم وآلاف الأطنان من الغذاء والدواء، وبريادة تدونها سجلات البشرية.

اللهم إنا نسألك في هذا اليوم، ونحن على مشارف العشر الأواخر من شهرك الفضيل، أن ترحم ((زايد))، وتجزيه من نعمك في جنة الخلد، وأن تحفظ لنا خلفه الصالح، وأن تزيده صلاحاً على صلاحه، وتديم عليه فضلك، وتكمل مساعيه، وتكللها بالنجاح والثبات، وتجعله كما عهدناه، شهماً كريماً مبادراً إلى الخير، وتزيده من نعمك ليكون عوناً لكل محتاج ومظلوم، ونسألك اللهم أن تحفظ أبناءه، وتحبب إليهم فعل الخير، وأنت السميع المجيب.