قبرص: ميناء المساعدات المؤقت سيكون جاهزاً في أبريل المقبل

قال الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليديس، أمس الخميس، نقلاً عن وفد أمريكي، إن الميناء المؤقت الذي أعلنت الولايات المتحدة عن إنشائه على ساحل قطاع غزة المدمر لتقديم مساعدات إضافية للمدنيين قد يبدأ تشغيله في أبريل المقبل.

وقال خريستودوليديس لمحطة الإذاعة القبرصية ((ريك))، إن الإنشاء المبكر للميناء سيسهم في ((زيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة)).

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن في 8 مارس أن الجيش الأمريكي وشركاءه سيقيمون رصيفاً عائماً قبالة غزة المغلقة، حيث يعتبر الوضع الإنساني كارثياً بعد مرور أكثر من خمسة أشهر من القتال بين إسرائيل وحركة ((حماس)).

وسيتألف الميناء بشكل أساسي من رصيف مؤقت يسمح بمئات الشاحنات الإضافية المحملة بالمساعدات كل يوم، حيث لا يوجد في غزة نفسها ميناء كبير يستوعب ما يكفي لسفن الشحن الأكبر حجماً.

وفي البداية، كان من المقرر الانتهاء من الرصيف، الذي يتم بناؤه من قبل الجيش الأمريكي، بحلول أول مايو المقبل.

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