الأمم المتحدة: هايتي تشهد وضعاً «كارثياً»

حذرت الأمم المتحدة، أمس، من أن الوضع ((كارثي)) في هايتي التي تعمها الفوضى، حيث قتل أكثر من 1500 شخص في أعمال عنف تمارسها العصابات هذه السنة.

منددة باستمرار وصول أسلحة إلى البلاد. وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، في بيان ((من المثير للصدمة، أنه رغم الوضع المرعب على الأرض، لا تزال الأسلحة تتدفق )).

وتشهد هايتي، التي كانت تعاني أصلاً أزمة سياسية وأمنية عميقة، تصاعداً للعنف منذ بداية الشهر الحالي، عندما اتّحدت عدّة عصابات لمهاجمة مواقع استراتيجية في العاصمة.

وقدّم هنري، الذي لطالما كان محور خلاف، استقالته في 11 مارس. ومنذ ذلك الوقت، تجري مفاوضات لتشكيل مجلس رئاسي انتقالي.

وكانت مديرة منظمة الأمم المتحدة للطفولة ((يونيسيف))، حذرت الثلاثاء من أن ((عدداً لا يحصى من الأطفال)) يواجه خطر الموت، بسبب سوء التغذية الحاد.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز