ليبيا تطوّق أزمة «راس جدير» بتشكيل قوة مشتركة

توصلت السلطات الليبية إلى تطويق أزمة معبر راس جدير وقطع الطريق أمام نذر المواجهة الدموية مع ميليشيات على الحدود المشتركة مع تونس .

وذلك عبر تشكيل قوة مشتركة ، حيث قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة إن هدفها الأساسي سيكون تأمين منفذ راس جدير وبسط الأمن بالبوابة بعيداً عن التجاذبات السياسية والقبلية. وطلب الدبيبة في لقاء مع معاون رئيس الأركان العامة الفريق صلاح النمروش ، من البلديات والأعيان ،ضرورة دعم الدولة والوقوف معها في بسط نفوذها في كافة المنافذ دون استثناء.

وأوضح النمروش إن مهمة القوة المشكلة من الألوية العسكرية التابعة للجيش الليبي هي بسط الأمن بمعبر رأس اجدير الحدودي مع تونس، وأشار إلى أنها لا تحمل أي تجاذبات سياسية أو قبلية.

مؤكداً أن الهدف من إنشائها هو إطفاء أي فتيل يهدد السلم الاجتماعي، علاوة على ضمان عودة حركة المعبر بكل سلاسة، وتأمين كافة المسافرين. وتابع النمروش إلى أن القوة العسكرية ستسلم المعبر للأجهزة الأمنية، وتساندها لإيقاف التهريب والفوضى من الأطراف الخارجة عن القانون.

فيما أصدر وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة عماد مصطفى الطرابلسي قراراً بتشكيل غرفة أمنية مشتركة لرصد ومكافحة الهجرة غير النظامية وتهريب الوقود والمخدرات والمؤثرات العقلية والسلع، في المنطقة الحدودية مع تونس الممتدة من البحر شمالاً وحتى حدود منطقة العسة جنوباً.

وتهدف القوة المشتركة إلى العمل على بسط الأمن والنظام وإظهار هيبة الدولة في المنطقة الحدودية مع تونس الممتدة من البحر شمالا حتى حدود منطقة العسة جنوباً، و رصد ومتابعة ومكافحة ظاهرة الهجرة غير النظامية وتهريب الوقود والمخدرات والمؤثرات العقلية والسلع بكل أنواعها ، وتمشيط وتأمين المنطقة المحاذية للحدود التونسية من الظواهر الإجرامية .

و تفعيل عمل الدوريات المشتركة والتمركزات الأمنية، كما تهدف إلى وضع قوة أمنية كافية بالطريق الساحلي قبل الوصول إلى المنفذ بمسافة كافية، تتولى منع وصول أي آليات مسلحة أو مواد مهربة إلى المنفذ ، بالإضافة إلى ضبط المجرمين والمطلوبين والمشتبه بهم والخارجين عن القانون في المنطقة الممتدة من صبراتة شرقاً إلى الحدود التونسية غرباً وإحالتهم إلى مكتب النائب العام.

ويعتبر هذا الإجراء الأمني الأول من نوعه منذ الإطاحة بالنظام السابق في العام 2011 ، حيث بقيت المناطق الحدودية الغربية في حالة أقرب إلى الفوضى ، حيث تسيطر عليها الجماعات المسلحة غير النظامية وشبكات التهريب والاتجار بالبشر .

وكانت السلطات الليبية أعلنت في 18 مارس الجاري ، انسحاب أجهزتها الأمنية وموظفيها من معبر راس جدير بعد السيطرة عليها من قبل مسلحين أمازيغ من مدينة زوارة ، وارتفاع نبرة الخطاب بين الطرفين إلى حد التحذير من الدفع نحو مواجهات مسلحة في المناطق المتاخمة للحدود المشتركة مع تونس .

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