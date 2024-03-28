تصاعد المخاوف الأوروبية من هجمات إرهابية محتملة

جدد الهجوم المسلح الأخير لتنظيم ((داعش خراسان)) في موسكو، المخاوف والتحذيرات بشأن عمليات جديدة للتنظيم الإرهابي في أوروبا، في الوقت الذي كشف فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن أن التنظيم حاول مهاجمة بلاده في الأشهر الماضية، وإعلانه رفع مستوى التأهب الأمني إلى الدرجة القصوى كإجراء احترازي.

ويعتقد مراقبون بأن العمليات الإرهابية الأخيرة تشكل جرس إنذار، وتهديداً لأوروبا، وهو ما سيدفع الحكومات إلى تشديد الإجراءات الأمنية والاحترازية تحسباً لأي عمليات.

عمليات محتملة

في الأثناء، أوضح الباحث المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، في تصريحات خاصة لـ((البيان))، أن الهجوم الأخير على أحد المسارح الكبرى بضواحي موسكو بمثابة تهديد كبير لأمن أوروبا والمجتمع الدولي، وتوقع أن تتكرر العمليات الإرهابية بأوروبا خلال الفترة المقبلة.

مستدلاً على ذلك بإعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رفع حالة التأهب الأمني لأعلى مستوى تحسباً لتنفيذ عمليات إرهابية في بلاده.

وتابع: ((منذ عامين وتحديداً مع بداية الحرب في أوكرانيا تشكلت حركة جهادية كبيرة في شرق أوروبا أثرت على وجود التنظيمات المتطرفة بشكل كبير، ليصبح فرع التنظيم في هذه المنطقة المسماة بولاية خراسان أقوى بسبب الحرب ومع انشغال الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وأوروبا بهذه الحرب عن جهود مكافحة الإرهاب، ما جعل هذه المنطقة بأكملها مهددة بتنفيذ عمليات نوعية لا تقل في قوتها وقدرتها عن العملية التي حدثت في موسكو أخيراً)).

وأكد أديب أن دول أوروبا جميعها تواجه التنظيم لكن مواجهة ضعيفة بلا معنى أو تأثير بسبب انشغالها بمواجهة روسيا في أوكرانيا، والتمدد الروسي عموماً، وهو ما يؤثر على جهود مكافحة الإرهاب، وربما يقود لمخاطر كبيرة قد تؤدي إلى حدوث عمليات نوعية لفرع التنظيم في أوروبا.

تراجع التنظيم في أوروبا

فيما أكد مؤسس مركز بروجن للدراسات الاستراتيجية والعلاقات الدولية، رضوان قاسم، في تصريحات لـ((البيان))، أن تنظيم داعش لم تعد لديه القدرة على العودة كما كان سابقاً لجهة تنفيذ عمليات كبرى في الدول الأوروبية، مشدداً على أن حجم تهديد التنظيم لن يكون كبيراً، إلا إذا كان هناك بدافع من قبل بعض الدول والاستخبارات الدولية.

ونوه إلى أن تنظيم داعش لديه خلايا نائمة ومجموعات في دول متفرقة، لكنها ليست خطرة، ومن الممكن أن تقوم بعمليات تخريبية في أي مكان أو قتل مجموعات كما وقع في روسيا أخيراً، مؤكداً أن العمليات التي وقعت في موسكو وإيران.

كذلك من الممكن أن تحدث في أي دولة بالعالم، وأن مسؤولية تنفيذها لم تقتصر على تنظيم داعش فقط فهناك تنظيمات أخرى. وأشار إلى أن التنظيم تراجع في أوروبا بعد أن كان في الماضي يمثل مصدر تهديد لها.

وأوضح أن شعارات ((داعش)) التي كان يرفعها باتت لا محل لها من الإعراب، مستدلاً على ذلك بأنها لم تحرك ساكناً تجاه الحرب في غزة على سبيل المثال، مؤكداً أن عمل التنظيم العسكري عادة ما يكون في دول مناهضة للسياسات الغربية والأمريكية، وإما في أماكن يعيد فيها وجوده مرة أخرى مثل سوريا والعراق، وما حدث في موسكو يدل على أن مسار ((داعش)) اختلف عما سبق تجاه أوروبا.

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