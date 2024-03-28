الجيش الأمريكي يدمر 4 مسيّرات للحوثيين

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، فجر أمس، تدمير 4 مسيرات طويلة المدى أطلقها الحوثيون كانت تستهدف سفينة حربية أمريكية في البحر الأحمر.

وقالت سنتكوم، في بيان عبر منصة ((إكس))، إن المسيرات تم إطلاقها ليل أول من أمس ودمرتها القوات الأمريكية فوق البحر الأحمر بعدما وجدت أنها تمثل تهديداً وشيكاً للسفن التجارية والبحرية الأمريكية في المنطقة، وأضافت أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات ولم تلحق المسيرات أضراراً بالسفن الأمريكية أو قوات التحالف.

فرقاطة هولندية تنضم لمواجهة هجمات الحوثيين

من جهتها أعلنت وزارة الدفاع الهولندية نشر البحرية الملكية فرقاطة حربية في البحر الأحمر، لدعم المهمة الأوروبية والقوات البحرية الأمريكية البريطانية الأوروبية في حماية ممرات الملاحة الدولية من هجمات الحوثيين.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن الفرقاطة ((ترومب))، والتي يبلغ عدد طاقمها أكثر من 200 فرد، بدأت عملها منذ (الأربعاء)، لصد هجمات الحوثيين بالصواريخ والطائرات المسيّرة في البحر الأحمر، إذ إنها متخصصة بالدفاع الجوي والقيادة ومجهزة بمعدات دفاعية، ستشارك في عملية ((حارس الازدهار)) التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية.

وحسب الدفاع الهولندية فإن الفرقاطة ستوفر الدعم لعملية الاتحاد الأوروبي وتهدف كلتا العمليتين إلى تعزيز السلامة وحرية المرور في المنطقة، وبينت أن انتشار الفرقاطة سيستمر 25 يوماً.

وستوفر خلال تواجدها الدعم لتعزيز السلامة وحماية الشحن في هذا الطريق الملاحي المهم للتجارة الدولية والأوروبية، وأيضاً لهولندا التي لديها مصلحة اقتصادية مباشرة في النقل الآمن ودون عوائق للبضائع عن طريق البحر.

إلى ذلك، أعلن أسطول المحيط الهادئ الروسي دخول سفينتين تابعتين له إلى البحر الأحمر عبر مضيق باب المندب، بعد انتهاء مناورات في خليج عدن في إطار مهام الأسطول، وفقاً لوكالة ((تاس)).

وأوضحت الوكالة أن السفينتين المذكورتين هما الطراد فارياغ، وفرقاطة المارشال شابوشنيكوف، وقد قامت طواقم السفينتين بتدريبات على مختلف السيناريوهات.

وتواصل سفن أسطول المحيط الهادئ الروسي تنفيذ مهامها في إطار رحلة بحرية دورية في المياه الدولية.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز