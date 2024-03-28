بوتين: لن نهاجم «الناتو» بل سنسقط مقاتلاته

في ظل توتر كبير بين بلاده والغرب، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن موسكو ليس لديها أي خطط تجاه أي دولة عضو في حلف شمال الأطلسي ((الناتو)).

وأضاف أن بلاده لن تهاجم بولندا أو دول البلطيق أو التشيك، لكنه هدد في الوقت نفسه بأنه إذا زود الغرب أوكرانيا بمقاتلات ((إف-16)) ((فستقوم القوات الروسية بإسقاطها)).

وذكر بوتين في حديثه لطياري القوات الجوية الروسية، نقله الكرملين، أمس، أن حلف الناتو توسع شرقاً باتجاه روسيا منذ سقوط الاتحاد السوفييتي عام 1991، لكن موسكو ليس لديها أي خطط لمهاجمة أية دولة عضو في حلف شمال الأطلسي. وأضاف: ((ليس لدينا أي نوايا عدائية تجاه هذه الدول.. تصوُّر أننا سنهاجم دولة أخرى، بولندا أو من دول البلطيق، والتشيك خائفة أيضاً، هي محض هراء. إنه مجرد هذيان)).

كما رد على سؤال بشأن مقاتلات ((إف-16)) التي وعد الغرب بإرسالها إلى أوكرانيا، فقال بوتين إن هذه الطائرات لن تغير الوضع هناك. ورأى أنه إذا قدموا طائرات (إف-16)، وهم يناقشون ذلك، وعلى ما يبدو يدربون الطيارين، فإن هذا لن يغير الوضع في ساحة المعركة.

كذلك أكد: ((سندمر الطائرات، مثلما ندمر حالياً الدبابات والمدرعات وغيرها من المعدات، ومنها راجمات الصواريخ)).

وذكر بوتين أن مقاتلات ((إف-16)) يمكنها أيضاً حمل أسلحة نووية، مضيفاً: ((بالطبع، إذا انطلقت من مطارات دولة ثالثة، فستصبح أهدافاً مشروعة لنا أينما كانت)).

إلى ذلك، واصل الجيش الروسي إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة على أهداف في مدينة خاركيف، ثاني أكبر مدينة أوكرانية شمال شرقي البلاد خلال الليل، حيث أعلن عمدة المدينة عن وقوع انفجارين، أحدهما أصاب مطعماً، ما أسفر عن تدميره.

ولم تسفر الهجمات عن وقوع إصابات بين الأشخاص، بحسب التقارير الأولية.

ويأتي الهجوم الأخير على ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، بعد مقتل شخص واحد وإصابة 19 آخرين في هجوم شنته روسيا على المدينة الأربعاء.

في الأثناء، أعلن الجيش الأوكراني، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 439 ألفاً و970 جندياً، منذ بدء العملية العسكرية الروسية.

ونقلت وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية، عن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، قولها إنه خلال هذه الفترة، خسرت روسيا أيضاً 6 آلاف و914 دبابة، و13 ألفاً و237 من المركبات المدرعة.

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