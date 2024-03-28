«العدل الدولية» تأمر إسرائيل بإدخال المساعدات إلى غزة دون معوّقات

أمر قضاة محكمة العدل الدولية إسرائيل، أمس الخميس، بالإجماع باتخاذ كل الإجراءات الضرورية والفاعلة لضمان دخول إمدادات الغذاء الأساسية لسكان غزة دون تأخير.

وقالت المحكمة إن الفلسطينيين في غزة يواجهون ظروف حياة صعبة في ظل انتشار المجاعة. وقال القضاة ((تلاحظ المحكمة أن الفلسطينيين في غزة لم يعودوا يواجهون فقط خطر المجاعة... بل إن هذه المجاعة قد ظهرت بالفعل)).

وطلبت جنوب أفريقيا هذه الإجراءات الجديدة كجزء من قضيتها المستمرة التي تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة.

من جهة أخرى، تعتزم فرنسا المساهمة بمبلغ 30 مليون يورو هذا العام لدعم أنشطة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ((أونروا)) بشرط أن تؤدي مهمتها بحياد.

وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية كريستوف لوموان، الخميس، ((سندفع مساهماتنا من خلال ضمان استيفاء الشروط اللازمة لتمكين الأونروا من أداء مهامها بروح خالية من الدعوة إلى الكراهية والعنف)). إلا أن نائب المتحدث لم يقدم جدولاً زمنياً للمدفوعات التالية التي عادةً ما يتم تسديدها كل فصل، أثناء إجراء تدقيق للوكالة.

وأضاف لوموان ((لطالما قلنا أن الأونروا لعبت دوراً حاسماً في غزة وفي المنطقة وأنه من الضروري أن تتمكن من مواصلة عملها هناك)). وأشار إلى أن فرنسا رحبت ((بتصريحات الأمين العام للأمم المتحدة الذي قال إنه عازم على تنفيذ الإصلاحات الضرورية حتى تحترم الأونروا فعلاً مبادئ الأمم المتحدة والمبادئ الإنسانية بالاستقلال والحيادية والنزاهة الضرورية لعملها)).

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