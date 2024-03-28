«يونيفيل» تدعو إلى وقف التصعيد فوراً في جنوب لبنان

دعت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان ((يونيفيل))، أمس الخميس، إلى وقف التصعيد فوراً في جنوب لبنان، وذلك غداة مقتل 11 مدنياً بينهم عشرة مسعفين في غارات إسرائيلية، فيما أعلن البيت الأبيض أن عودة الهدوء يجب أن تكون ((أهم أولوية)) لكل من إسرائيل ولبنان.

وشدد الناطق باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، أمس الخميس، على أن ((استعادة الهدوء على طول هذه الحدود أمر في غاية الأهمية بالنسبة للرئيس بايدن وللإدارة، ونعتقد أن ذلك يجب أن يكون أيضاً الأولوية القصوى لكل من لبنان وإسرائيل)). من جهتها، قالت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان ((يونيفيل)) في بيان إنها ((تشعر بقلق بالغ إزاء تصاعد أعمال العنف التي تحدث عبر الخط الأزرق في الوقت الحالي)).

مشددة على ضرورة ((أن يتوقف هذا التصعيد فوراً)). وأضافت ((نحث جميع الأطراف على إلقاء أسلحتهم وبدء العمل نحو حل سياسي ودبلوماسي مستدام)). ويزيد حجم قوات الـ((يونيفيل)) عن عشرة آلاف جندي حالياً، بحسب الأمم المتحدة.

إلى ذلك أعرب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا عن قلقه جرّاء الهجمات المتكررة و((غير المقبولة)) على المرافق الصحية والعاملين الصحيين الذين يخاطرون بحياتهم في جنوب لبنان. وقال في بيان ((أدت الأحداث المروعة التي وقعت خلال الـ36 ساعة الماضية إلى خسائر كبيرة))، مضيفاً ((قتل ما لا يقل عن 11 مدنياً في يوم واحد، من بينهم عشرة مسعفين)).

وأشار ريزا إلى أن ((الهجمات على مرافق الرعاية الصحية تنتهك القانون الإنساني الدولي وهي غير مقبولة)). وذكر المسؤول الأممي بأن قواعد الحرب تشمل ((حماية المدنيين بمن فيهم العاملين في مجال الرعاية الصحية)). وشدد على ضرورة ((حماية البنية التحتية المدنية بما في ذلك المرافق الصحية)).

وأعلن ((حزب الله)) الخميس قصف مدينتي غورن وشلومي الإسرائيليتين بالأسلحة الصاروخية والمدفعية ((رداً على مجزرة الناقورة والاعتداء على بلدة طير حرفا والطواقم الطبية فيها)).

وفي بيان ثانٍ، ذكر الحزب أنه استهدف أيضاً مقر قيادة كتيبة ليمان الإسرائيلية بالقذائف المدفعية.

وأفادت صحيفة ((هآرتس)) بأن عشرة صواريخ انطلقت من لبنان صباح الخميس، تم اعتراض تسعة منها، وسقط واحد في منطقة مفتوحة، وقالت إن الجيش الإسرائيلي يهاجم مواقع الإطلاق.

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