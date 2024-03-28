صلاة المسافر

يقول السائل:

أسكن في دبي وأعمل في منطقة المفرق أبوظبي ((137 كم)) كيف يمكن التعامل في الصلوات؛ لأنه في كثير من الأوقات يدخل وقت الصلاة، وأنا في الطريق ولا يمكن التوقف في الطريق عند أي استراحة؟

الجواب وبالله التوفيق:

يجوز لك الجمع بين صلاتي الظهر والعصر مع قصرهما في طريق ذهابك بعد أن تغادر عمران مدينة دبي، وكذلك في طريق إيابك ما لم تدخل عمران دبي، ولك أن تأخذ بهذه الرخصة مدة وجودك في أبوظبي، ما لم تكن قد نويت الإقامة فيها أكثر من أربعة أيام، ما عدا يومي الدخول والخروج. أما إذا نويت الإقامة أكثر من أربعة أيام فأنت في حكم المقيم بمجرد وصولك للبلد المقصود، فلا جمع ولا قصر.

كما يجوز للمسافر أن يجمع ويقصر مشتركتي الوقت ـ الظهر والعصر، والمغرب والعشاء ـ تقديماً أو تأخيراً بحسب الأرفق له، ولا قصر في صلاة المغرب ولا في صلاة الفجر، حيث إن القصر لا يكون إلا في الصلوات الرباعية.

هذا ما ذهب إليه الجمهور، خلافاً للإمام أبي حنيفة، رحمه الله تعالى، الذي لم يرَ الجمع إلا في النسك ((الحج)). ويجوز الجمع كذلك في المطر أو الخوف أو المرض، ضمن شروط مذكورة تفصيلاً في مظانها من كتب الفقه.

هذه الفتاوى بالتعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي