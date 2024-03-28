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محسن غريبي.. ذاكرة تفوح برائحة التوابل

3/28/2024 7:17:22 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

في بقعة من مساحة السوق الكبير، حجز والد محسن غريبي محله المتواضع قبل 44 عاماً، الذي جمع فيه أنواع التوابل والمنتجات اليدوية، ليكون شاهداً على الكثير من الحكايات التي لا تنسى، ولا يزال يتردد صداها بين أزقة السوق والتجار والزبائن القدامى الذين يحملون حنيناً للماضي.

ذاكرة المكان

ذاكرة محسن غريبي لا تهدأ عن استذكار الماضي، التي جسدت رحلة أبيه مع التجارة في ذلك المحل المختزل فيه ذاكرة المكان والزمان، فعلاقته بدبي تجسد الأم الحنون التي تربى في أحضانها، وشب على قيمها وثقافتها ونشأ في شوارعها وعلى خورها بين المراكب والسفن، التي كانت تحط رحالها في دبي، المدينة الاقتصادية التي فتحت ذراعيها لكل تجار العالم، بمختلف جنسياتهم وثقافاتهم.

العلاقة بينه وبين الزبائن أكبر من علاقة بيع وشراء، فهي ترسم إحداثيات المحل في السوق الكبير وتاريخه، وما يكتنزه من قصص المارّين من المكان.

محبة وصداقة

محسن غريبي وأخوه حمد يحملان الكثير من القصص، مفرداتها بهارات برائحة المحبة والصداقة، لتجعل من المحل أكبر من مجرد جدران وسقف، بل ذاكرة تحفل بمآثر الماضي الجميل في مدينة تحضن ثقافات العالم.

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